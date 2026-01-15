„Eminescu nu a fost poetul ceremoniei de imagine”

Manifestațiile au început joi dimineață în instituții culturale din întreaga țară – muzee, biblioteci, teatre, case și centre culturale – și continuă după-amiaza cu pichetarea Ministerului Culturii, conform calendarului anunțat, timp de două săptămâni.

Acțiunile în interiorul instituțiilor de cultură sunt simbolice. Angajații poartă banderole albe, simbol al tăcerii impuse Culturii, marginalizării profesioniștilor din domeniu și al refuzului decidenților de a-și asuma responsabilitatea reală. Afișe și mesaje pentru public au fost desfășurate, căruia i se restricționează accesul la Cultură și Educație, prin politicile incoerente practicate. La ora 16.00 a avut loc pichetarea Ministerului Culturii.

„Astăzi protestăm ca și cum Eminescu însuși și-ar fi dorit să îl evocăm: om al criticii lucide și asumate, nu al festivismului gol și al declarațiilor sterile. Eminescu nu a fost poetul ceremoniei de imagine sau al discursurilor goale, ci vocea critică ce denunța impostura, mediocritatea și disprețul autorităților față de ceea ce este cu adevărat esențial pentru o societate: cultura și spiritul public. Astăzi, aceeași critică rămâne valabilă în raport cu cei care folosesc simbolic imaginea lui Eminescu, dar nu își asumă responsabilitatea politică și decizională pentru protejarea și susținerea instituțiilor culturale și a oamenilor care le servesc”, se arată într-un comunicat al Federației Naționale a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia.

«E ușor a scrie versuri, când nimic nu ai a spune»

Printre revendicările angajaților se regăsesc: poziționarea Culturii, din punct de vedere al decidenților, ca infrastructură de identitate națională, nu ca simplu decor sau anexă bugetară, precum și salarii demne și echitabile pentru angajații din muzee, biblioteci, teatre și alte instituții culturale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Ne dorim ca Ziua Culturii Naționale să fie un moment de asumare concretă, și nu doar un prilej de ceremonii și declarații fără efect. „«E ușor a scrie versuri, când nimic nu ai a spune» – Ne dorim ca aceia care trudesc și care primesc mulțumiri în discursuri demagogice, să fie luați în seamă, nu amenințați că li se închid instituțiile sau trimiși acasă în concedii forțate, iar de Ziua Culturii – elogiați”, precizează reprezentanții Federației.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE