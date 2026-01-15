Noua limită de viteză a intrat în vigoare joi

Roma nu este un caz izolat. Orașe precum Paris, Bruxelles, Madrid, Valencia, Oslo și multe altele au implementat deja limite de 30 km/h în zone extinse sau chiar în întregul oraș. Aceasta reflectă o schimbare de paradigmă în mobilitatea urbană, de la o abordare centrată pe mașină la una centrată pe om.

Obiectivele principale sunt aproape universale: reducerea accidentelor, diminuarea poluării (aer și zgomot) și îmbunătățirea calității vieții urbane.

Noua limită de 30 km/h în centrul istoric al Romei a intrat în vigoare joi, reducând aproape la jumătate limita anterioară de 50 km/h pe străzile pline de localnici, turişti şi maşini.

„Aceste drumuri reflectă un oraş construit pentru maşini care nu mai există”, a afirmat Eugenio Patane, şeful transporturilor din Roma, pentru cotidianul Corriere della Sera. „Vitezele mai mici salvează vieţi”, a adăugat el, citând date care sugerează că viteza excesivă joacă un rol în 7,5% din accidentele rutiere din oraş.

Noua limită va fi aplicată treptat în următoarele 30 de zile, pentru a permite şoferilor să se obişnuiască cu ea.

Primul oraș din Italia care a impus limită de viteză

Oraşul Bologna, din nordul Italiei, a înregistrat deja o scădere a accidentelor rutiere cu 13% şi a deceselor cu aproximativ 50% în anul urrmător după ce a devenit primul oraş important din Italia care a impus o limită de viteză de 30 km/h, în ianuarie 2024.

Odată cu alegerea sa în 2021, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a instalat mai multe radare şi, pe fondul preocupărilor crescânde legate de siguranţă şi emisii, a îndemnat locuitorii să se bazeze mai puţin pe maşinile particulare.

Curtea Supremă a Italiei a decis în noiembrie că persoanele care locuiesc în apropierea unei şosele de centură aglomerate din Roma au dreptul la o despăgubire de 10.000 de euro fiecare pentru expunerea la zgomot şi poluare excesive.

Autorităţile locale au declarat că se aşteaptă ca limita de viteză mai mică să reducă nivelul de zgomot cu aproximativ 2 decibeli în centrul oraşului Roma.

