Dincolo de mesajul muzical, artista a ales ca videoclipul piesei să transmită un mesaj social puternic, trăgând un semnal de alarmă asupra situației câinilor fără adăpost.

Artista a lansat videoclipul melodiei „Dacă mai vrei”

Videoclipul piesei a fost filmat alături de cinci căței proveniți din adăposturile ASPA, care devin partenerii Alinei Eremia în această poveste despre iubire și responsabilitate. Prin această inițiativă, artista aduce în atenția publicului realitatea animalelor fără stăpân și nevoia urgentă de adopție.

„Am scris piesa ca o poveste despre iubirea care rămâne și la greu și a devenit mai mare decât am gândit-o inițial. Un mesaj despre niște suflete care iubesc necondiționat, dar nu au un om căruia să îi ofere toată dragostea de care sunt capabili. Filmările cu cățeii de la adăpostul ASPA au fost incredibili de frumoase, dar grele din punct de vedere emoțional.

Nu știu cum niște ființe atât de inocente, pline de dragoste și afecțiune, au povești atât de triste. Îmi doresc să le ofer un final fericit și, prin acest videoclip, să încurajez adopția și să le fac cunoștință oamenilor cu cei mai simpatici și frumoși căței”, a spus Alina Eremia.

Cățeii care apar în videoclip sunt Boris (cod 24268, mascul, 1,5 ani, adoptat), Rory (cod 51362, mascul, 8 ani), Jax (cod 51480, mascul, 1 an), Marc (cod 51561, mascul, 5 ani) și Ceci (cod 49808, femelă, 5 ani), reprezentând doar o parte dintre sutele de animale care așteaptă zilnic o șansă la un cămin.

Versurile piesei au fost scrise de Alina Eremia, muzica de Alina Eremia, Mario Morar, Ștefan Ioniță, Maria Alexandra Florea (Holy Molly), Adi Istrate, Alexandru Turcu, iar de partea de producție s-au ocupat Mario Morar și Ștefan Ioniță.

Cine este Alina Eremia

Alina Eremia și-a început cariera la o vârstă fragedă, iar la acest moment este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală. Piesele și colaborările ei au fost întotdeauna în topuri, iar printre cele mai bune hituri ale Alinei includem: „Cum se face”, „A fost o nebunie”, „În dreapta ta”, „Tatuaj” (colaborare cu Vescan) și „Noi”.

În 2021, Alina Eremia a lansat cel de-al doilea album al său, „Deja vu”, care a primit titlul de „Best Album” la The Artist Awards 2021. Un an mai târziu, artista s-a bucurat de foarte mult succes cu single-uri care au ajuns rapid pe locul 1, cum ar fi „Supertare” (alături de Connect-R), care a adus și premiul pentru cea mai bună colaborare a anului la The Artist Awards 2022, și „Cerul roșu”.

În 2023, Alina Eremia a adăugat un alt număr 1: „Ai fost” (colaborare cu Mario Fresh), care s-a clasat pe prima poziție în tendințe pe YouTube și a intrat în topurile radio la doar două săptămâni de la lansare, fiind declarată și cea mai ascultată piesă a anului.

De asemenea, artista a lansat două EP-uri speciale: „Metamorphosis” și „Oh, no!” Anul 2024 a venit cu succesul piesei „Nu te mai aștept”, scrisă de artistă și lansată inițial doar ca un piano session. Melodia a fost atât de bine primită, încât radiourile au preluat piesa și au adus-o până pe locul 1 în Media Forest Chart 2024, devenind cea mai difuzată piesă a anului.

Alina Eremia a colaborat pentru un joined EP cu Nouă Unșpe, „Radical din noi”, iar piesa „Gura ta” a stat timp de 12 săptămâni în Top 10 Media Forest Chart 2024. A urmat „Dacă ar fi pentru o zi”, care are deja aproape 5 milioane de vizualizări pe YouTube, dar și „A fost mai simplu să pleci”, care este în continuă creștere.

Artista a lansat și EP-ul „Antifragil”, o călătorie care începe cu frici și angoasă, dar se transformă treptat într-o explozie de energie și optimism. EP-ul a avut parte și de un turneu pe măsură, care s-a încheiat cu seri sold-out și voci la unison prin toată țara. Recent, Alina Eremia a colaborat cu Mihail pentru piesa „Aud”, care se află în Top 10 cele mai difuzate de la radio la acest moment.

Mai mult decât atât, anul acesta, Alina Eremia a devenit ambasador global al programului EQUAL Spotify, care promovează vocile feminine din întreaga lume. Anunțul a fost făcut pe ecranele gigantice din Times Square (New York), subliniind impactul și vizibilitatea artistei pe scena muzicală internațională.