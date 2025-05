La începutul lunii s-a aflat că Alina Laufer e însărcinată cu al patrulea copil, la 42 de ani. Anunțul venirii pe lume a celui de-al patrulea copil a fost făcut printr-o postare emoționantă pe Facebook. Ilan Laufer a publicat o fotografie de familie alături de Alina și gemeni, însoțită de un mesaj special: „În această poză, chiar aici, părem că suntem patru, dar suntem cinci. La mulți ani, Alina, te iubesc, Lui Dumnezeu îi mulțumesc!”, a transmis el.

Alina Laufer nu a rămas însărcinată natural

Acum, în al doilea trimestru de sarcină, vedeta se simte bine, nu mai are niciun disconfort. „Aceasta este cea mai bună perioadă într-o sarcină, trimestrul 2 în care grețurile s-au dus, burta încă nu este atât de mare, poți să te miști, îți revine și energia, slavă Domnului. Savurez perioada asta, chiar foarte mult”, a spus pentru Cancan Alina Laufer, care mereu și-a dorit o familie mare.

„Uneori mă întreb și eu ce o fi în capul meu și de unde pornește această dorință de a avea mulți copii. Nu am idee, probabil din cauza faptului că am fost copil singur la părinți și atunci întotdeauna mi-am dorit o familie cât mai numeroasă.

Am de asemenea noroc să am un partener de viață, soțul meu, care să mă ajute și să mă înțeleagă și să mă susțină și să facem o echipă foarte bună în ceea ce privește crescutul copiilor și dintr-o dată nu mai pare atât de dificil”, a adăugat ea.

Căsătorită cu Ilan Laufer, Alina Laufer are o fiică mai mare, pe Karina, din căsnicia cu cântărețul Jorge. Ulterior, ea a devenit mamă de gemeni alături de Ilan, copiii venind pe lume prin fertilizare in vitro. „Karina a venit pe lume în mod natural, dar pentru gemeni și la sarcina aceasta am făcut fertilizare in vitro. Sarcina aceasta am obținut-o cu ajutorul doctorului Andreas Vythoulkas, căruia îi sunt profund recunoscătoare. Domnul doctor și cu mine am muncit aproape un an de zile la această sarcină. A fost un copil miracol. A ieșit din singurul embrion pe care l-am avut bun și testat. Și atunci suntem fericiți”, a recunoscut ea.

Recunoaște că a mai avut și eșecuri

„Nu ne oprim. Ne iubim foarte mult și nu ne oprim. Cât o să vrea Dumnezeu să putem face copii, vom face încă unul, încă doi, încă trei, cât vom putea”, a mai continuat ea în aceeași notă pozitivă.

Întrebată însă dacă a mai avut și eșecuri, ea a recunoscut că da, dar nu s-a demoralizat. „Normal că am avut. Păi nu poți să ajungi la o victorie fără să ai eșecuri. Și în afaceri și în fiv e același lucru. Am avut multe. Am mers mai departe și aia e.

Adică ne-am uitat pur și simplu la acea perioadă ca la un pas peste care trebuie să trecem ca să ajungem la rezultatul dorit. Atâta doar. Nu trebuie să dramatizezi în viață nimic și nici să iei prea în serios sau în tragic, nu. Deci totul trebuie luat ca să ai întotdeauna în vedere țelul pe care îl ai și restul este un drum care te duce spre acel țel”, a mai spus Alina.

De acum, întreaga familie așteaptă venirea pe lume al bebelușului, care e fetiță. Toți cei trei copii ai ei au aflat că e însărcinată. „Nu poți să le ascunzi nimic oricum. Și le-am spus. La început au primit cu foarte multă reticență. Davina a dat cu pumnul în masă și a zis categoric că ea nu mai vrea niciun frățior, nici o surioară.

Gemenii au 4 ani și Karina are 16 ani jumate, deci din partea ei numai susținere în orice facem. Dar între timp văd că s-au îmblânzit așa. Davina, fetița, cel puțin e încântată. Nu știu, cu Nathaniel mai sunt încă discuții. Încă declară că nu o să-i dea nimic. Nicio jucărie, nicio păturică. Nimic, nimic, o să vedem la momentul respectiv”, a încheiat vedeta.

