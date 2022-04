Jorge a fost căsătorit cu Alina Laufer, iar în anul 2012 au divorțat, el fiind cel care a dorit despărțirea. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Carina, care a rămas în grija mamei, însă artistul niciodată nu s-a dezis de ea, ba chiar a intrat în depresie când nu a mai putut fi lângă ea.

Invitat la podcastul „Acasa la Măruță”, Jorge, pe numele din buletin George Papagheorghe, a povestit cum Alina Laufer nu-l lăsa să își vadă copilul.

„Am intrat în depresie în urma divorțului, pentru că nu puteam să mă întâlnesc cu Carina. Da, mi-a interzis. Vorbeam cu ea seara și îi ziceam «Ok, mâine e sâmbătă și știi că e weekendul meu», ea zicea da, da. La 10 eram în fața porții, sunam la ușă și nu răspundea nimeni, o sunam și zicea «Ahh… Noi ne-am hotărât să plecăm la munte și cu Carina». S-a întâmplat o dată, de două, de trei ori… Apoi am întrebat avocatul ce să fac. Chemam Poliția, făceam proces verbal… Apoi a înțeles că este nasol și nu a mai făcut”, a spus vedeta.

„Nu am putut să vorbesc cu ea săptămâni”

Timp de câțiva ani, Alina Laufer a locuit în Statele Unite ale Americii alături de Carina și Ilan Laufer, iar Jorge a fost de acord cu această mutare, însă cu câteva condiții.

„Asta cu plecarea în America a fost foarte interesantă. Ea nu m-a anunțat niciodată pe mine. M-a sunat o dată și m-a ținut 40 de minute la telefon, iar la final mi-a zis că se mută definitiv în America. Eu credeam că facem și noi pace. Acum e bine, dar atunci era foarte nasol. I-am zis că are binecuvântarea mea să plece. Eu am simțit atunci că dacă mă împotrivesc o să înrăutățesc situația. Singura condiție pe care am avut-o a fost să mă lase să vorbesc la telefon cu Carina de câte ori vreau eu și să vin să o vizitez măcar de două ori pe an. Când a ajuns în America, primul lucru pe care l-a făcut a fost să îi ia telefonul Carinei. Nu am putut să vorbesc cu ea săptămâni. Am fost în Miami 6 zile ca să îmi petrec timp cu fiica mea, după 8 luni, iar Alina mi-a zis că la 8 să o aduc acasă. Sunt bărbați în România care nu vor să își vadă copiii, nu îi sună, nu îi interesează. Eu mi-am dorit din tot sufletul să am relația asta cu Carina”, a mai povestit cântărețul.

În prezent, Jorge și Alina Laufer au o relație foarte bună și se înțeleg foarte bine. Artistul a mărturisit că situația s-a schimbat radical din momentul în care fosta lui soție a rămas însărcinată cu Ilan Laufer. El se bucură că acum se poate înțelege cu mama fiicei sale.

„Avem o relație atât de frumoasă acum și ne înțelegem atât de bine. Sunt foarte fericit pentru ei. Au niște gemeni minunați. De când a rămas însărcinată, relația noastră s-a îmbunătățit”, a declarat Jorge.

