Alina Laufer se află în spital de aproape trei săptămâni, după ce a născut prematur. Cum se simt gemenii. „Poate să-i vadă doar 10-15 minute pe zi”

„Copiii sunt pe cale să fie OK. Am avut și am în continuare foarte mari emoții. S-au născut prematur și nu există copii prematuri fără probleme medicale. Starea lor de sănătate se îmbunătățește, dar chiar am avut mari emoții.

Au fost și niște chestiuni care au fost puțin mai sensibile, dar s-au rezolvat. Adică, acum, cele mai critice momente, ca să zic așa, sunt în urma noastră și de acum situația devine mai bună pe zi ce trece.

Alina e bine. Alina descarcă tiruri deja în parcare acolo la spital (n.r. râde). Alina se simte bine. Oricum, era în formă fizică și înainte de cezariană și ea e oricum foarte puternică, ca să zic așa.

Nu se plânge nici la durere, nici la lipsa de confort și e greu cu ăștia mici că sunt la ATI și poate să-i vadă doar 10-15 minute pe zi. Ea nu mai este la Terapie Intensivă. Alina este la un salon normal de acolo”, a declarat soțul Alinei Laufer pentru Viva!

