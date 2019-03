„Bună dimineaţa! Să aveţi o săptămână aşa cum e acum afară, cu mult soare. Voiam să o felicit pe Ruxi, prietena mea, care este la câteva luni de zile de „NO FACEBOOK”. Nu mă înţelegeţi greşit. Nu susţin vreo campanie ANTI FACEBOOK, dar ştiu ce înseamnă să fii absolut dependent de Facebook. Am avut şi eu nişte ani în care am făcut asta şi a fost foarte greu. Am renunţat şi eu de ceva timp la Facebook, dar am renunţat. La modul că nu mai stau pe Facebook, nu răspund la mesaje private, nu caut informaţii pe Facebook.

Doar postez automat, de pe Instagram se duce direct pe Facebook. Atât. Tot ceea ce postez. Cred că am vreo trei sau patru ani de când nu mai stau pe Facebook deloc şi mă simt, sincer, mult mai bine. Parcă suntem la Facebook-iştii anonimi. În concluzie, îmi ajunge un singur viciu şi anume Instagram. Nu pot face faţă la mai mult de atât pentru că am timpul mai mult decât limitat. Recunosc că şi Instagram-ul îmi ocupă destul de mult timp, aşa că… sincer, îmi ajunge!”, a spus Alina Puşcaş pe contul de socializare.

Alina Puşcaş mai are doi copii, o fetiţă şi un băieţel, iar vedeta și soțul ei urmează să primească în viaţa lor şi pe cel de-al treilea copil al familiei. În 2015, în luna august, Alina Pușcaș a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care este căsătorită din vara lui 2017. În luna octombrie a anului 2017, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia.

Citește și:

VIDEO/ Urmăriți „Uranissima”, emisiunea prezentată de Urania. Previziuni pentru săptămâna 11 – 17 martie 2019