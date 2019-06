Alina Pușcaș mai are un pic și naște, iar fiul ei a întrebat-o cum iese surioara din burtică! „Evident că m-am blocat”

– Alina, sunt ultimele săptămâni cu burtică. Cum te simți? Crezi că-ți va fi dor de perioada aceasta?

– Încă mă simt suficient de neînghesuită de cea mică, dar mai am totuși șase săptămâni de petrecut în aceeași situație. De obicei, ultima lună este întotdeauna cea mai grea, cu atât mai mult cu cât prind de data aceasta canicula în toată ”splendoarea” ei. În ce privește dorul de sarcină, cred că mi-am satisfăcut suficient de mult ”pofta” cu trei sarcini (râde),așa că las alte doamne și domnișoare să contribuie la creșterea natalității.

– Ai adunat fotografii și filmulețe cu tine din cele trei sarcini?

– Mi-am făcut multe fotografii în oglindă în sarcinile precedente, dar mai puține în această sarcină, pentru că mi se pare că m-am rotunjit altfel decât în celelalte două, că am mai îmbătrânit și mă critic din orice unghi m-aș fotografia…

– Cât ai luat în greutate până acum?

Alina Pușcaș va aduce pe lume încă o fetiță

– Nu mă mai încap rochiile la burtă și la sâni. Se pare că în ambele zone am crescut mai mult decât în celelalte două sarcini. Nu știu cât am luat în greutate, pentru că nu m-am cântărit niciodată în timpul sarcinilor, ci numai înainte cu o oră înainte să nasc. Probabil de frică. (râde) La prima sarcină m-am îngrășat 13 kg, la a doua, 14,5 kg. Să sperăm că nu depășesc cu mult media.

«Nu cred că am avea timp să ne ocupăm de patru copii»

– După modelul Dana Nalbaru – Dragoș Bucur, care, după ce au făcut doi copii, au și adoptat unul, ați luat în calcul, tu și Mihai, să înfiați? Să treceți de la 3 la 4 moștenitori?

– Sună frumos și nobil, dar nu cred că am avea suficient timp să ne ocupăm de patru copii. În plus, cred că îmi este teamă de mai multe aspecte legate de adopție și de proceduri, de faptul că am văzut situații în care, după niște ani, părinții naturali și-au cerut – din punctul meu de vedere, nejustificat – drepturile, care poate au ruinat familii din pricina proceselor. Nu mai pomenim de suferința la care sunt supuși copiii care trec prin așa ceva. Mai am teama că, indiferent cum aș proceda eu, se vor simți diferențe între copiii mei și cel adoptat. Sunt multe aspecte peste care ar trebui să trec ca să pot face pasul spre o adopție, din păcate.

– Spui că ar fi greu cu patru, dar sigur va fi greu și cu trei. După nașterea fetiței, veți primi întăriri? Mai angajați încă o bonă sau mutați bunicii la voi?

– Nu mutăm pe nimeni la noi, pentru că ne vom descurca mulțumită programului de grădiniță al celor mici. I-am obișnuit cu grădinița de la 1 an și 8 luni și sunt foarte încântați de tot ceea ce fac zilnic acolo. Așa că, din momentul în care va apărea noul membru al familiei, pe timpul zilei Alexandru și Melissa vor fi la grădiniță până la ora 17.00 și, până atunci, dacă nu sunt eu, bona va avea timp destul să se ocupe de cea mică.

Alina Pușcaș prezintă la Antena 1 emisiunea „Țe cunosc de undeva”

– Cum ai pregătit copiii pentru venirea pe lume a surorii lor?

– Le-am spus mereu că e în burtică și așteptăm să crească, să vină și ea să se joace cu noi. Și Alex chiar m-a întrebat cum va ieși din burtică. Evident că m-am blocat, pentru că nici nu voiam să-l mint, nici să-i spun vreo povestioară absurdă, așa că i-am promis că îi voi explica atunci când va mai crește. Amândoi par entuziasmați în acest moment, rămâne de văzut mai târziu dacă ne vom lovi de gelozii.

Familia se va mări cu încă o fetiță

– Ești pasionată de vacanțe. Sarcina asta ți-a dat peste cap planurile de călătorie?

– Ni le-a dat puțin, dar nu disperăm, pentru că ne-am luat câteva minivacanțe în avans, iar luna septembrie poate fi considerată una de vară și am putea recupera.

– Când vei reveni pe micul ecran?

– Eu nu am dispărut niciodată și nici nu renunț la televiziune momentan, deși auzisem de la cineva că m-aș fi retras… Filmările la ”Te cunosc de undeva!” au început și emisiunea se va difuza în toamnă.

