Cu soțul și copiii, adică întreaga familie, vedeta Antenei 1 a plecata la pas în Bucegi. Iris a stat cuminte când în brațele mamei, când în cele ale tăticului ei, pe toată perioada drumeției.

„Eu cred că ea ar trebui să intre în Cartea Recordurilor, că a fost cel mai mic copil purtat în brațe până la Babele și la Sfinx! Am dus-o până sus, dar a fost nasol, că am uitat hamul acasă… Am încercat să găsim un ham prin vecini, nu am reușit, așa că am improvizat unul dintr-o față de masă de la un restaurant și nu ne-am lăsat. Am urcat cu ea”, ne-a povestit Alina, completând că s-a simțit extrem de mândră de ceilalți copii ai ei: Melissa și Alexandru, de 3, respectiv 4 ani.

„A fost un traseu de trei ore. La adulți te aștepti să reziste, dar copii atât de mici să meargă singurei, să urce pe acele dealuri, că nu pot să le zic chiar munți, a fost fenomenal!”.

Odată ajunși la finalul traseului, Alina Pușcaș și medicul Mihai Stoenescu au premiat-o pe fiica lor de 3 ani, lăsând-o să-și aleagă ce vrea ca suvenir: „Melisa a comentat, bineînțeles, că nu înțelegea care era scopul drumeției, dar până a ajuns în vârf. La finalul traseului am premiat-o. A văzut ea niște magneți cu Munții Bucegi și asta a vrut. I-am luat imediat și i-am zis că-i merită”.

