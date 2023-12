Alina Pușcaș și-a dorit să facă o schimbare, așa că, a decis să urmeze „dieta 333”, pe care vedeta o mai încercase și în 2020 și care a dat rezultate la momentul respectiv.

Alina Pușcaș a povestit că prima dată a slăbit șase kilograme fără să facă sport regulat, în timp ce de data aceasta a reușit să scape de patru kilograme în nouă zile.

„Prima dată, în 2020, am slăbit în nouă zile aproape șase kilograme. Eu atunci nu făceam sport, în perioada respectivă nu, din contră. Am lucrat masă musculară și eram ceva de genul „Stai puțin, de ce atunci am slăbit mai repede?”

Avea legătură cu faptul că eu cât am ținut dieta asta am făcut și sport și atunci musculatura o simțeam că era mai grea și atunci pe cântar am slăbit patru kilograme în această nouă zile”, a declarat Alina Pușcaș, la Star Matinal, potrivit Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Alina Pușcaș a declarat că mereu sare peste micul dejun și că prima masă este mereu după prânz, ceea ce a ajutat-o să slăbească.

Recomandări Gafă de comunicare. Salariile profesorilor vor crește cu 13% de la 1 ianuarie 2024, după ce Ministerul Finanțelor anunțase, inițial, doar 8% | DOCUMENT

„Gustările îmi întrețin pofta (…) Eu, practic de 15-16 ani, fac fasting fără să îmi dau seama, pentru că eu de fiecare dată săream peste micul dejun, mai puțin în vacanțe, dar micul dejun nu mi-l lua, și atunci începeam cu prânzul și făceam fasting fără să știi”,a mai spus prezentatoarea TV.

Alina Pușcaș are 3 copii

Alina Pușcaș, care e prezentatoare la „Te cunosc de undeva!”, emisiune difuzată la Antena 1, e căsătorită civil din anul 2019 cu medicul stomatolog Mihai Stoenescu. Împreună au trei copii, însă nici acum, după 9 ani de relație, nu sunt căsătoriți religios.

Într-un interviu la Antena Stars. Alina Pușcaș a recunoscut că pandemia a fost motivul pentru care ea și soțul ei nu au mai făcut o nuntă mare, o adevărată petrecere, așa cum își doreau. Nu aveau de gând să sărbătorească în România, ci în Mykonos, Grecia.

„Noi am vrut să facem nunta în 2019. Am făcut atunci cununia civilă și în 2020 era deja programat totul să facem nuntă în Grecia, în Mykonos, însă a venit pandemia.

Și s-a închis. Nu am avut voie. Ne-au spus foarte clar că putem să facem petrecere, dar nu se dansează, se stă la masă, nu ai voie să fii mai mult de 50 de persoane și după ce am zis că de ce o fac acolo.

Urmărește-ne pe Google News