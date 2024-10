În urmă cu ani de zile, vedeta Alina Pușcaș și-a întemeiat o familie alături de medicul stomatolog Mihai Stoenescu. Cei doi s-au căsătorit civil în 2019 și tot atunci aveau de gând să se cunune religios și să facă o petrecere, însă pandemia le-a dat planurile peste cap.

„Noi am vrut să facem nunta în 2019. Am făcut atunci cununia civilă și în 2020 era deja programat totul să facem nuntă în Grecia, în Mykonos, însă a venit pandemia. Și s-a închis. Nu am avut voie. Ne-au spus foarte clar că putem să facem petrecere, dar nu se dansează, se stă la masă, nu ai voie să fii mai mult de 50 de persoane”, spunea prezentatoarea la Antena Stars.

Împreună au și trei copii alături de care călătoresc în multe vacanțe, majoritatea dintre ele în străinătate. Chiar dacă ea e prezentă săptămânal pe micul ecran, soțul ei e o persoană discretă, însă despre relația lor de cuplu a făcut acum o dezvăluire surprinzătoare.

Alina Pușcaș: „În urma acelor dispute am stabilit să lăsăm social media pe noptieră”

În urmă cu doi ani au avut o ceartă aprinsă: „Cea mai aprinsă a fost acum vreo doi ani când …da, petreceam prea mult timp pe social media. Obișnuiam să răspund fiecărui mesaj privat în parte, indiferent de întrebare sau oră. În urma acelor dispute am stabilit că în momentul în care suntem cu toții acasă, veniți de pe la școală, cumpărături, muncă… să lăsăm social media pe noptieră”, a zis ea pentru Unica.

Recomandări Calvarul unei românce care a avut o relație cu un bărbat turc de religie musulmană: „Nu aveam voie să ies din casă fără supravegherea lui”

Întrebată dacă i s-a părut vreodată tehnologia benefică în relația de cuplu, ea a zis: „Hmmmmm… depinde foarte mult de ce tip de tehnologie este vorba. Dacă vorbim, de exemplu, despre utilizarea în cuplu a ceasurilor Huawei în scopul monitorizării competitive a antrenamentelor, da, e super benefică tehnologia.

Dacă vorbim despre telefonul folosit în cuplu, cu siguranță nu va aduce ceva benefic, pentru că ar însemna timp petrecut de fiecare în parte, în legea lui”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au refuzat să participe la „Power Couple 2023”, la Antena 1

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu nu au putut onora invitația la „Power Couple” din cauza profesiei lui. Soțul prezentatoarei TV deține un cabinet stomatologic ai cărui pacienți depind de el.

„Mi s-a propus chestia asta dinainte să înceapă filmările. Dacă aș fi avut un soț cu o altă meserie, poate ar fi fost mai simplu, dar din păcate, mă rog, din păcate. Din fericire pentru noi, soțul meu este un medic stomatolog cu clinica, Doamne-ajută, plină. Și atunci n-a putut să conceapă să-și lase pacienții fără tratamentele complete. Plus că mai erau și copiii, familia. Deci nu. A fost efectiv imposibil să facem alegerea asta, dar ne-ar fi plăcut să fim acolo”, a spus Alina Pușcaș, pentru UNICA.ro.

Recomandări Generația educată și violentă – cazul Exarhu. Să nu fim ipocriți: orice băiat crescut în anii 80-90 prima oară avertizează și a doua oară pocnește

De asemenea, Alina Pușcaș a declarat că a primit propunerea de a participa la America Express, însă a refuzat categoric, iar motivul este unul foarte serios. Vedeta a recunoscut că lipsa igienei a determinat-o să nu accepte. „Cu Asia Express avem o chestie legată de lipsa de curățenie, igienă. Nu putem.

Efectiv suntem obsedați de asta. Știu că dinainte să apară emisiunea ne puneam problema să mergem până în India să facem o vacanță acolo. Am zis că nu, sub nicio formă, chiar dacă există resorturi. Evident că te-ar tenta să ieși în stânga și în dreapta și am zis că nu, efectiv nu vrem. Nu, ne era și teamă de tot felul de boli. Nu, am zis mai bine stăm acasă, mai aproape”, a mai spus Alina Pușcaș pentru sursa citată.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News