Alina Pușcău își planifică viitorul tot în America, mai ales că a devenit cetățean american.

Vestea a făcut-o publică pe Instagram, acolo unde a postat mai multe poze cu noul certificat în mână. „Nu am mai postat de mult, dar astăzi este cea mai bună zi din viața mea. Sunt atât de mândră că am devenit cetățean american după 15 ani.”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare.

„Am plecat din țară, definitiv, la vârsta de 16 ani”

Recent, s-a aflat povestea Alinei Pușcău, cum a plecat din România și a stat printre străini. „Am plecat din țară, definitiv, la vârsta de 16 ani, când am câștigat Elite Model Look. Înainte de acest moment, am colaborat cu o agenție de modele și, la vârsta de doar 14 ani, am lucrat, pentru o perioadă, la Paris. Destul de dificil, la început, pentru că nu vorbeam limba franceză și eram departe de familie. Însă, în timp, m-am acomodat și mi-am făcut prieteni. De prejudecăți, din fericire, nu m-am lovit niciodată. Nimic nu a fost ușor, cu siguranță. Dar tot ceea ce am făcut a fost o provocare pentru mine, am învățat din fiecare moment și am mers mai departe în carieră.

Faptul că am început de mică a fost, cu siguranță, o lecție de viață importantă!”, a declarat Alina Pușcău într-un interviu acordat revistei VIVA!.

S-a iubit cu actorul Vin Diesel

Alina Pușcău a avut o relație cu actorul Vin Diesel. „L-am cunoscut acum 20 ani, când nu era încă un superstar. Am fost prieteni timp de doi ani şi apoi am fost într-o relaţie. E un om extraordinar, pasionat de ceea ce face şi un prieten minunat. Ţinem legătura”, a declarat acum ceva vreme Alina Pușcău potrivit Click.

„Din cauza tiparului familial și a tatălui meu, mi-era frică de căsătorie, mi-era frică să am copii. (…) Am suferit. Mă duceam acasă și plângeam. Eram rănită. Dar n-am vrut să arăt. Dacă cineva îmi greșea o dată se termina.

Vin Diesel a făcut o singură greșeală și s-a terminat. M-a invitat la părinții lui de Crăciun. Un prieten de-al lui a zis că prietena lui l-a lăsat și că vor să meargă toți, ei și alți prieteni, în Miami. Mi-a zis: «Te superi?». I-am zis nu, dar bineînțeles că m-am supărat. Din cauza aia s-a terminat relația”, a dezvăluit vedeta la TV despre motivul despărțirii de actor.

