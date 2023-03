Alina Pușcău, 41 de ani, a fost miss, apoi model internațional, actriță și cântăreață. La 16 ani a pătruns pe drumul modellingului, fiind încoronată regină a Elite Model Look 1998. Și tot atunci a plecat în Statele Unite ale Americii pentru a urma o carieră în lumea fotomodelelor de succes. A prezentat, printre altele, creațiile Victoria’s Secret, GAP, JCPenney și Pepe Jeans, printre altele, a avut o relație de iubire cu celebrul actor de la Hollywood, Vin Diesel.

„Am băut, dar nu m-am drogat”

Aflată în vacanță în România, una dintre cele mai frumoase românce ale ultimelor decenii a fost invitată în cadrul podcastului „Fain și simplu”, al lui Mihai Morar. A stat o perioadă în țară, în rest, reședința ei rămâne Los Angeles. Alina Pușcău a dezvăluit că vrea să scrie o carte. Despre viața sa și despre ceea ce a văzut în spatele luminilor reflectoarelor.

Mai ales că glamourul și strălucirea sunt, uneori, doar la suprafață. Alina a prezentat câteva detalii din culise din lumea modellingului: „Când vrei să nu aduci fricile și emoțiile la suprafață, bei, te droghezi, ești violent, începi să te ascunzi, nu te mai vezi pe tine cu adevărat. Și eu am băut, dar n-am luat droguri niciodată! Din cauza anturajului, am fost și eu precum ceilalți. Ca să fiu acceptată. Dar nu mi-a fost bine, m-am trezit, am văzut că nu e bine. De mică am avut ideea asta, să nu iau droguri, iar Dumnezeu m-a protejat. Toți se drogau în jurul meu, fumau, i-am văzut, nu mi-a plăcut. Toate manechinele au început să vorbească despre chestia asta, Amber Valletta a fost prima care a spus”, a povestit frumoasa româncă.

Părăsită pe plajă, a pierdut un supercontract

Totodată, a dezvăluit că a avut parte de numeroase piedici în acea lume, în carieră, inclusiv din partea altor modele, mult mai recunoscute la nivel mondial. A nominalizat-o pe celebra Gisele Bündchen, 42 de ani, pe care a arătat-o cu degetul!

„Când intri în lumea asta a modellingului la nivel internațional, ai foarte mult egoism și mândrie. Modelele sunt foarte rele, își pun și piedici ca să nu prindă un contract la Victoria’s Secret. După ce am făcut shootingul cu ei, trebuia să fac campania la ei și să iau contractul lui Gisele Bündchen! Cum? M-a luat să fac surfing. S-a dat prietenă cu mine, am ieșit la mare și m-a lăsat acolo. Eu nu știam să conduc, a venit cineva să mă ajute. Am întârziat la avion, ei m-au așteptat, așa că mi-au tăiat contractul, au zis că nu sunt profesionistă. Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul, fetele sunt foarte rele. Am fost foarte naivă. Din cauza naivității, m-am pierdut pe mine”, s-a confesat bucureșteanca.

„La 17 ani puteam să-i iau mamei mai multe apartamente”

A acumulat multă furie și multe răni în copilărie. A trecut peste necazuri. „Am câștigat foarte mulți bani. Gândește-te că la 17 ani puteam să-i iau mai multe apartamente mamei mele, în același bloc, în București. Tata nu suporta că eu fac mai mulți bani decât el. Era o competiție între noi, amândoi fiind Scorpioni. Tata era alcoolic, o abuza pe mama verbal și fizic. Am văzut chestia asta la părinți și m-a șocat. La 4 ani am întrebat-o pe mama de ce stă cu el, ea mi-a zis că-l iubește… Eu am atras multe relații toxice, fiindcă asta am văzut la părinți. Am crezut că iubirea înseamnă abuz. Eu până la vârsta de 34 de ani am avut grijă de mama mea. Mama a încercat să mă avorteze de trei ori, iar mama ei i-a spus să mă lase în viață, fiindcă eu o să-i salvez viața, ei!”, s-a mai destăinuit Alina Pușcău.

