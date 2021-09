Alina Pușcău s-a întors în România. Cum și cu cine s-a afișat în centrul Bucureștiului

Modelul în vârstă de 39 de ani și-a făcut apariția pe 2 august în centrul Bucureștiului, la unul dintre centrele comerciale. Nu a mers la shopping, ci la evenimentul de lansare a filmului „Pup-o, mă! 2 – Mireasă nebună”, cel în care joacă Lora, Florin Busuioc, Alin Panc, Cosmin Seleși, Văru Săndel, dar și mulți alții.

Îmbrăcată într-o rochie albă, foarte decoltată, Alina Pușcău s-a bucurat să o întâlnească pe Lora, pe care a și strâns-o în brațe în repetate rânduri.

După ziua premierei, Alina Pușcău a plecat din București. Vedeta se află acum pe litoralul românesc, de acolo a postat o imagine pe Instagram în care se vede marea. „Înapoi la plajă”, a scris vedeta.

Recent, s-a aflat povestea Alinei Pușcău, cum a plecat din România și a stat printre străini. „Am plecat din țară, definitiv, la vârsta de 16 ani, când am câștigat Elite Model Look. Înainte de acest moment, am colaborat cu o agenție de modele și, la vârsta de doar 14 ani, am lucrat, pentru o perioadă, la Paris.

Destul de dificil, la început, pentru că nu vorbeam limba franceză și eram departe de familie. Însă, în timp, m-am acomodat și mi-am făcut prieteni. De prejudecăți, din fericire, nu m-am lovit niciodată. Nimic nu a fost ușor, cu siguranță. Dar tot ceea ce am făcut a fost o provocare pentru mine, am învățat din fiecare moment și am mers mai departe în carieră.

Faptul că am început de mică a fost, cu siguranță, o lecție de viață importantă!”, a declarat Alina Pușcău într-un interviu acordat revistei VIVA!.

