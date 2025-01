După un divorț complicat de designerul Alexandru Ciucu, care a durat mai bine de trei ani, Alina Sorescu demonstrează că este mai puternică ca niciodată. Artista radiază de fericire și împlinire, reușind să găsească echilibrul în viața sa prin muncă, rolul de mamă și proiectele personale.

Căsătoriți în 2010, Alina și Alexandru au împreună două fiice, Carolina și Raisa, care reprezintă acum prioritatea absolută a cântăreței. Într-un interviu recent, Alina a declarat că nu simte nevoia unei noi relații, fiind complet dedicată carierei și fetelor sale.

„Cred că prin răbdare și echilibru se poate face orice. Nu simt acum nevoie, pentru că sunt foarte focusată pe activitatea mea profesională și pe fete, asta este tot ce mă încarcă și nu, nici nu simt nevoia”, a declarat Alina Sorescu pentru Spynews.ro.

„M-am refugiat în muncă și asta mi-a prins bine”

Pentru anul 2025, Alina Sorescu are planuri mari în carieră și continuă să lucreze intens la proiectele sale artistice. Deși programul său este foarte încărcat, artista spune că activitatea o ajută să fie concentrată pe obiectivele ei și să își păstreze optimismul.

„Îmi place această perioadă în care muncesc foarte mult, cred că m-am și refugiat probabil în muncă și asta mi-a prins bine”, a mai spus artista.

Alina Sorescu își trăiește viața cu seninătate, bucurându-se de fiecare moment alături de cei dragi și demonstrând că, indiferent de provocările vieții, curajul și determinarea pot transforma orice încercare într-o nouă șansă la fericire.

„Cred că de aici mi-a și venit zâmbetul despre care spuneați voi. Cred că vine din împlinirea pe care o simt, când văd că lucrurile, din punct de vedere profesional, merg foarte bine”, a mai declarat Alina Sorescu.

Alexandru Ciucu a suferit după divorțul de Alina Sorescu

Recent, fostul soț al Alinei Sorescu a recunoscut că a suferit mult după despărțire, acesta fiind și motivul pentru care a slăbit brusc.

„Acum doi ani am slăbit foarte mult, pentru că m-a marcat perioada aia. Am avut cred că două luni în care nu am pus aproape nimic în gură. A fost foarte traumatizant. Acum am slăbit pentru că începusem să iau proporții și nu îmi mai veneau costumele”, a spus Ciucu pentru revista VIVA!

