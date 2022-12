Deși existau zvonuri de mai mult timp că au probleme în căsnicie, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu negau informațiile apărute. Într-un final, în urmă cu câteva luni, cei doi au recunoscut că existau neînțelegeri și au anunțat că divorțează. După despărțirea de designer, cântăreața s-a axat mai mult pe cariera sa, în special pe proiectele cu copii pe care le are, dar și pe creșterea celor două fetițe, Raisa și Carolina.

Aflată la un eveniment monden din Capitală, Alina Sorescu a mărturisit că acest an a fost unul destul de greu pentru ea, însă a reușit să treacă peste toate situațiile neplăcute. Ea nu regretă absolut nimic din ceea ce a făcut până în prezent.

„Anul 2022 a fost complicat din punct de vedere personal pentru mine, dar așa e în viață, și cu suișuri și cu coborâșuri. Nu am regrete. Îmi doresc ca în 2023 să se așeze toate lucrurile și să îmi găsesc liniștea și din punctul ăsta de vedere”, a declarat Alina Sorescu pentru WOWbiz.ro.

Ce planuri are Alina Sorescu de sărbători

Chiar dacă nu a fost ușor în ultima perioadă, artista a reușit să treacă peste episodul dureros, iar acum și-a găsit un echilibru.

„Încerc să fiu un om echilibrat, care, tocmai, să transmită lucruri bune, că până la urmă, persoanele publice au această menire, să transmită celor care îi urmăresc lucruri bune. Fără să vrei, oamenii care te urmăresc te iau drept model și e frumos, mai ales în cazul meu pentru că lucrez cu copii. Fac foarte multe lucruri, tocmai de aceea am venit să îmi promovez evenimentul pe care îl voi găzdui pe 20 decembrie la Ateneul Român, unde voi prezenta, un spectacol caritabil unde voi prezenta, voi cânta alături de celebra trupă Valahia, dirijată de maestrul Florin Totan, îl vom avea invitat pe marele Gheorghe Zamfir, vor cânta cu noi Vlad Miriță, sopranele Silvia Micu și Rodica Gabriela Anghelescu, vor fi și picii mei, pentru că vom fi în preajma Crăciunului.

Este un eveniment care are și o conotație caritabilă, pentru că fondurile vor fi redirecționate către copii mai puțin norocoși. Așa că, nu ai cum să nu fii cu zâmbetul pe buze când ai lucruri atât de frumoase care ți se întâmplă. Așadar, închei anul acesta în stil mare, pe o scenă mare, așa cum am tot ținut-o în 2022, am cântat la Sala Palatului, unde am avut o sală arhiplină, alături de picii mei, de invitații noștri, am lansat trei clipuri. Chiar a fost un an bun profesional”, a declarat Alina Sorescu pentru sursa mai sus menționată.

Divorțul nu s-a pronunțat încă

Actele de divorț au fost deja depuse, însă separarea oficială nu a avut loc încă. Nicoleta Popescu, avocata cântăreței, a explicat de ce nu s-a pronunțat încă divorțul. Potrivit spuselor avocatei, următoarea înfățișare va avea loc la începutul anului viitor, în luna ianuarie. „Nu e un proces atipic. Nu vă pot oferi detalii, fiindcă există o confidențialitate avocat-client, dar nu e nimic ieșit din comun. Următoarea înfățișare pe fond e prevăzută pentru luna ianuarie a anului viitor. Urmăm pașii stabiliți de instanță”, a precizat Nicoleta Popescu pentru Playtech Știri.

