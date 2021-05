Alina Sorescu, prima reacție după ce s-a zvonit că Alexandru Ciucu a înșelat-o. „Nu fac din viața mea un spectacol”

Recent, Alexandru Ciucu a apărut pe străzile din București în compania unei femei, alta decât soția. Au apărut imediat zvonuri cum că designerul o înșală pe Alina Sorescu.

Cântăreața a fost recent invitată în emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV. Acolo, Cristi Brancu, prezentatorul show-ului, a întrebat-o despre speculațiile apărute în care protagonist este Alexandru Ciucu, soțul ei. Cântăreața a fost foarte discretă în declarații.

„Nu vreau să comentez pentru că nu este despre mine. Nu mi-a plăcut niciodată să mă dau în spectacol sau să apar cu lucruri cu care apar personajele de carton. Nu o să fac din viața mea un spectacol doar de dragul de a se vorbi despre mine”, a spus la Prima TV Alina Sorescu, conform click.ro.

Artista în vârstă de 34 de ani nici nu a negat, nici nu a confirmat zvonurile, dar a ținut neapărat să facă declarații despre reușitele ei.

„Tind să cred că m-a schimbat în bine această perioadă. Eu simt că sunt mai puternică după pandemie. Mi-am văzut constant și cu grijă de drumul meu, mi-am concentrat atenția pe fetițele mele. Am școala de muzică „Picii lui Soreasca”, am avut un proiect în TVR. Simt că întotdeauna mi-au ieșit lucrurile, am avut mereu răbdare și oamenii știu că sunt un om serios”, a mai spus artista la TV.

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu sunt căsătoriți din 2010 și au împreună două fetițe.

