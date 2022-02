Pe rețelele de socializare, pe Facebook și pe Instagram, acolo unde e foarte activ, Claude Senhoreti a distribuit pe 14 februarie o galerie de fotografii. În majoritatea dintre acestea apar el și Alina Vidican, soția lui de care e foarte îndrăgostit.

I-a dăruit un aranjament deosebit de trandafiri roșii și galbeni, dar și o declarație publică de iubire. „La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților, dragostea mea! Mulțumesc că mă susții mereu și ești lângă mine. Te iubesc, ești cea mai frumoasă femeie pe care am întâlnit-o vreodată, atât în interior, cât și în exterior”, a scris Claude Senhoreti în mediul online.

Afaceristul a dat de înțeles că la cinci luni de la nunta lor, eveniment care a avut loc în august 2021, sunt la fel de îndrăgostiți. Acesta nu e primul cadou pe care Claude Senhoreti i-l face Alinei Vidican, la nuntă ea a primit o mașină marca Lamborghini în valoare de sute de mii de euro.

Povestea de iubire dintre Alina Vidican și Claude Senhoreti

Alina Vidican și Claude Senhoreti s-au căsătorit în 2021. La cinci ani de la divorțul de Cristi Borcea, vedeta și-a găsit jumătatea. Ea a povestit în emisiunea „La Măruță” cum l-a cunoscut pe afaceristul care i-a devenit soț. „În urmă cu patru ani, ne-am cunoscut la o petrecere. Am fost invitați la același eveniment și așa s-a întâmplat. (…) Nunta a fost minunată, a fost obositor, dar minunat. Am renunțat la numele Vidican, mă va chema Senhoreti”, a spus ea, conform protv.ro.

Și Claude Senhoreti a făcut dezvăluiri despre soție, despre mașina de jumătate de milion de euro pe care i-a făcut-o cadou la nuntă. „Am fost binecuvântați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea. Nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea, era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse, și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie. (…) Darul meu pentru ea a fost o surpriză, ei îi plăceau foarte mult mașinile și faptul că am putut să îi fac un astfel de cadou m-a făcut fericit, da, este vorba de un Lamborghini alb”, a mai povestit el la PRO TV.

Cine e și cu ce se ocupă soțul Alinei Vidican

Claude Senhoreti are o pasiune costisitoare, e pilot de curse. Pe lângă asta, bărbatul e și fondatorul mai multor companii. E foarte activ în mediul online, pe Facebook a publicat mai multe poze în care apare alături de Alina Vidican. În majoritatea sunt foarte apropiați, semn că sunt foarte îndrăgostiți unul de altul.

