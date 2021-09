Alina Vidican și soțul Claude Senhoreti, primele declarații după nuntă. Vin în România: „Sunt foarte entuziasmat”

De când a divorțat de Cristi Borcea și s-a stabilit în America împreună cu copiii lor, Alina Vidican nu a mai apărut în spațiul public, nu a mai oferit interviuri și nici nu a mai apărut la televizor, până acum. S-a căsătorit cu milionarul brazilian și împreună au făcut declarații în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Ea a povestit cum s-au cunoscut. „În urmă cu patru ani, ne-am cunoscut la o petrecere. Am fost invitați la același eveniment și așa s-a întâmplat. (…) Nunta a fost minunată, a fost obositor, dar minunat. Am renunțat la numele Vidican, mă va chema Senhoreti”, a spus ea, conform protv.ro.

Și Claude Senhoreti a făcut dezvăluiri despre soție, despre mașina de jumătate de milion de euro pe care i-a făcut-o cadou la nuntă. „Am fost binecuvantați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea. Nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea, era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse, și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie. (…)

Darul meu pentru ea a fost o surpriză, ei îi plăceau foarte mult mașinile și faptul că am putut să îi fac un astfel de cadou m-a făcut fericit, da, este vorba de un Lamborghini alb”, a povestit el la Pro TV.

În final, Alina și Claude Senhoreti au anunțat că vor ajunge în România în curând, posibil peste doar o lună de zile. „Sunt foarte entuziasmat de această călătorie în România. Luna viitoare vom avea 4 curse în Italia și dacă vom apuca, vom ajunge și în România”, a spus bărbatul care este pilot, dar și proprietarul mai multor firme.

Alina Vidican are doi copii, Alex și Gloria, din căsnicia cu Cristi Borcea. La rândul său, Claude a fost și el căsătorit și are tot doi copii: Pedro (20 de ani) și Filipe (22 de ani).

