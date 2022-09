Alma va începe școala, iar vedeta are mai multe emoții decât fiica ei. Pentru Amalia Enache, școala este foarte importantă, astfel că își dorește ce e mai bun pentru copila ei.

„În primul rând, eu mă pregătesc psihic, pentru că îmi dau seama că urmează perioada asta în care noi am fost dependente de vacanțe. Una e grădinița. Pentru mine, școala a fost foarte importantă.

Mi se pare că sunt produsul unei munci foarte bune ale mele în școală și atunci pun foarte multă valoare în școală! Pe de altă parte, știu că asta înseamnă multă responsabilitate și cumva că s-a încheiat «Dolce far niente» ăsta, și cumva trebuie să avem niște sarcini.

Și cumva cred că emoțiile sunt mai mari la mine decât la ea, că ei oricum îi place să se joace foarte mult de-a școala, de-a temele, dar încă nu știe despre ce este vorba!”, a declarat Amalia pentru Click!.

„În România, trebuie la ora 11 deja să găsești soluții pentru cine ia copilul de la școală”

Prezentatoarea de la PRO TV nu a ales o școală de stat pentru Alma, ci una privată. Amalia Enache a explicat care sunt motivele pentru care a luat această decizie.

„Nu, nu este o școală de stat, din cauza programului și a faptului că mi se pare că învățământul românesc nu e deloc adaptat societății. Peste tot în lume, în Franța, în Marea Britanie, copiii merg dimineața și îi iei după-amiază de la școală.

Recomandări Și dacă am face o toaletă smart în fundul curții? Despre filozofia ministrului Cîmpeanu și de ce ar fi nevoie în școala românească

În România, trebuie la ora 11 deja să găsești soluții pentru cine ia copilul de la școală, opțiunea este un afterschool, pentru care plătești ca la privat și unde oricum copilul stă într-o bancă după ce a stat toată ziua tot într-o bancă, și atunci eu am ales un sistem privat, cu regret că nu am o opțiunea reală la stat. Dar e un sistem privat care urmează programa românească, astfel încât să putem jongla, dacă va fi nevoie. Am ales așa, rațional!”, a declarat vedeta pentru sursa mai sus menționată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Îi place foarte mult adrenalina, e neînfricată”

Alma seamănă mult cu mama ei la caracter și este destul de îndrăzneață și curajoasă la vârsta ei. „Da, seamănă și cu mine, dar la îndrăzneală, la curaj, este mult peste mine. Eu, de pildă, mie nu îmi place să mă dau în toate chestiile alea de aventură, am și un rău de mișcare și ea vrea chiar în toate, chiar singură dacă s-ar putea. Îi place foarte mult adrenalina, e neînfricată, dar această neînfricare e bună, această îndrăzneală a ajutat-o să învețe să patineze fără niciun efort, mi se pare că singură le învață, să învețe să înoate foarte devreme, pentru că de la 3 ani mi-a spus că nu mai vrea aripioare și a vrut, vrea, e îndrăzneală care de fapt o învață lucruri care sunt foarte utile, foarte folositoare în viață, ceea ce este grozav”, a mai spus vedeta.

Recomandări Tolo: „O jurnalistă, un om de afaceri și defrișarea terenului din Modrogan”

„Eu și tatăl ei mergem la festivaluri”

Amalia Enache își ia fiica peste tot cu ea. De multe ori, prezentatoarea de la PRO TV vine însoțită de fiica ei la evenimente, dar și la festivaluri. Și tatăl micuței este atras de acest gen de evenimente și aleg să meargă împreună.

„Da! Pentru că dacă eu fac asta și e parte din viața mea, mi se pare că un copil crește într-un anumit tip de familie, cu ce trăiește familia aia. Eu și tatăl ei mergem la festivaluri de film mult, mergem la festivaluri de muzică pentru că ne place un anumit tip de muzică, dar și pentru că ne place un anumit tip de socializare și locurile în care se întâlnesc tinerii.

Mi se pare că oamenii care se duc în locurile astea sunt un pic mai flexibili, mai îngăduitori unii cu alții și mi se pare că e o valoare care merită cumva redată indirect copiilor.

Chiar și acum, la muzee, la expoziții, sunt locuri în care vreau să merg și mi se pare că este suficient de mare încât să deprindă din această estetică, fără să fie cu forța, adică acolo unde are limite ne oprim la limitele ei, cât poate, dar sunt sigură că sunt lucruri care se sedimentează acolo și dacă este să aleg între o expoziție și doar să stăm așa degeaba, o să vreau să facem asta, că așa mi-e firea. Ea nici nu știe cum e într-o altă familie, în familia asta crește! (râde)”, a spus Amalia Enache pentru sursa mai sus menționată.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO VIDEO. Marea greșeală făcută de Ceaușescu în 1989. Ce a aflat cu 11 zile înainte să moară

Playtech.ro Detalii BOMBĂ despre trecutul soției lui George Simion. Secretul amoros pe care îl ascunde Ilinca

Observatornews.ro Pasiunea care aduce profit. Georgescu a cumpărat iarna trecută o pereche de adidaşi cu 1500 de euro. Cât valorează acum

Știrileprotv.ro Cum explică Fane Văncică faptul că a bătut o femeie cu bestialitate. Declarațiile șocante făcute de interlop în fața polițiștilor

FANATIK.RO Cât de bogat este, de fapt, Ion Iliescu la 92 de ani. Cine va moșteni bunurile fostului președinte

Orangesport.ro Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! "Nu înţelegi, aici nu e ca pe scenă". Artista i-a dat o replică neverosimilă

HOROSCOP Horoscop 2 septembrie 2022. Vărsătorii au ceva de învățat, din păcate prin metoda dură, în legătură cu starea lor de sănătate

PUBLICITATE Vodafone și-a diversificat oferta de electronice și electrocasnice smart! Ce găsești acum în magazine