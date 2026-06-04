Elena Udrea, fostă colaboratoare apropiată a lui Eugen Tomac în cadrul PMP, l-a descris pe acesta drept „un om pe care te poți baza, constructiv, relativ discret, serios, cu mult bun simț comparativ cu marea majoritate a politicienilor”. Udrea și-a exprimat admirația pentru personalitatea lui Tomac, subliniind că, deși nu este expert în economie, ar putea fi o soluție politică convenabilă pentru toate partidele.

„E convenabil tuturor și îi scoate pe toți din rahat”, a declarat Udrea.

Blocajul politic a început odată cu dărâmarea guvernului condus de Ilie Bolojan, iar partidele majore – PSD, PNL și USR – s-au găsit într-o situație dificilă. „Soluția Tomac rezolvă problemele tuturor”, a punctat Udrea, amintind că Nicușor Dan ar putea construi o strategie politică bazată pe această nominalizare, în timp ce PSD scapă de acuzațiile privind lipsa unei alternative de guvernare. Partidele de opoziție, PNL și USR, deși au refuzat ferm susținerea unui guvern PSD, ar putea accepta varianta unui „guvern tehnocrat”.

Tomac pare să fie „omul potrivit”pentru un consens politic, însă succesul său va depinde de echipa de profesioniști pe care o va propune pentru guvernare. „Mai rămâne să propună o echipă de profesioniști cu care să formeze Guvernul și lucrurile sunt bune chiar și pentru România!”, a concluzionat Udrea.

Imediat după nominalizare, la Palatul Cotroceni, Tomac a ținut un discurs despre felul în care va încerca să formeze un nou Guvern.

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