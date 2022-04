Amalia Enache, detalii despre bărbatul din viața ei: „Copilul îl faci cu cel mai bun om din lume. Și ai încredere că nu va trăda binele copilului”

Amalia Enache, 44 de ani, este una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare din România. Are o fetiță, Alma, pe care o are cu partenerul ei, despre care a evitat mereu să ofere prea multe detalii. Mai ales că el, Claudiu Anghel, make-up artist de profesie, s-a ținut departe de lumea mondenă, locuind o bună perioadă în Argentina. Bărbatul s-a întors în România, însă dorește să fie departe de lumina reflectoarelor. „Libertatea mea este aceeași dintotdeauna, să aleg ce trăiesc și ce iubesc” este crezul femeii.

foto: Instagram

„Am știut cine e cel mai bun tată posibil pentru Alma”

Prezentatoarea de la PRO TV a avut perioade în care a crescut-o singură pe Alma, cea mai de preț ființă din viața ei, dar, în cadrul podcastului „Fain și simplu”, unde a fost invitata lui Mihai Morar, Amalia a dat mai multe detalii despre tatăl copilului ei. Declarații de forță, care-l pune pe el într-o lumină deosebită. Folosind un ton metaforic.

„Eu am știut foarte clar cine este cel mai bun om din lume pe care-l cunosc, cine este cel mai bun tată posibil pentru copilul și cu cine am așa o legătură sufletească, dumnezeiască. Prioritatea este interesul copilului meu. Dacă sunt bun pentru copilul meu, sunt un om bun pentru lume, ea e cea mai importantă. Supraexpunerea unor povești intime cred că ar putea afecta copilul. Eu sunt omul iubirilor mistuitoare, foarte puternice. Dar nu întotdeauna din aceste iubiri se poate naște o iubire pe viață. Copilul îl faci cu acel om în care ai cea mai mare încredere din lume, că niciodată nu va trăda binele suprem al copilului pentru alte lucruri. Așa am simțit eu. Și nu în toate iubirile mele mistuitoare am simțit că ar putea fi o treabă pe viață”, a explicat Amalia Enache.

„Tata – cavalerul perfect”

Tatăl hunedorencei a fost modelul pentru care s-a ghidat în alegerea partenerului cu care să aibă un copil. „Tata era zeul nostru. Cavalerul perfect. E bine să fii răsfățată de tata, atunci când crești mare, ai pretenții de la bărbatul tău. Am crescut răsfățată și nu a fost rău. Adoram să stăm obraz în obraz. Așa am crescut. Tata a fost blând cu noi fiindcă povestea lui de viață nu a fost așa. Bunicul a fost alcoolic, i-a fost greu”, a povestit Amalia.

