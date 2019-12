Amalia Enache nu mai are ajutor la creșterea Almei: „Suntem de un an doar în familie!”

De Andreea Romaniuc Archip,

Vedeta Pro TV a povestit că de când a devenit mamă, a apelat la serviciile unei doamne care a avut grijă de Alma, în perioada în care ea se afla la job. Cum micuța a crescut, iar familia este este aproape, Amalia Enache a renunțat la acest ajutor extern. În plus, chiar dacă va fi la serviciu în zilele de sărbători, pe masă vor exista preparate tradiționale făcute în casă. „Cam mă vor ajuta anul acesta cu siguranță rudele. Mâncarea se face în familie, bunica Almei face cozonacii și sarmalele oricum an de an. Nu voi avea timp de gătit, pentru că voi fi la știri. Pentru binele familiei e mai bine să le facă altcineva decât eu”, ne-a spus știrista.

Alma petrece alături de tatăl ei

În intervalul orar în care Amalia va fi la lucru, Alma va petrece timp de calitate în familie. „Sunt câteva ore în care lipsesc de acasă. Alma va rămâne cu tatăl ei. Suntem de un an doar în familie, nu mai avem niciun alt ajutor, doar noi în familie.

Este foarte bine. Am un copil mare, foarte înțelegător, cu care ne înțelegem. Am depășit perioada de bebeluși și lucrurile s-au schimbat radical, e un copil foarte ușor de crescut Alma”, a declarat, pentru Libertatea, Amalia Enache.