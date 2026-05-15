Catherine Deneuve este o legendă. Actrița a fost la festival pentru prima dată acum 60 de ani

Legenda filmului francez Catherine Deneuve a demonstrat la Cannes 2026 că, chiar și la 82 de ani, încă aparține vârfului cinematografiei mondiale.

Catherine Deneuve a pășit mândră pe covorul roșu de la Cannes 2026, purtând o bluză de satin verde închis, cu nasturi aurii și o fustă lungă neagră, o ținută aleasă cu bun gust, ce a stârnit admirația celor prezenți.

Exact la 60 de ani după ce a debutat la Cannes ca o tânără vedetă în ascensiune, Catherine a revenit acum pentru a prezenta mult așteptata dramă Histoires Parallèles alături de colegul său Vincent Cassel.

Deși a acceptat un rol mai mic în noul film al regizorului Asghar Farhadi, prezența ei conferă întregului proiect o notă de unicitate. Vincent Cassel, care joacă alături de ea în filmul despre soarta oamenilor după atacurile de la Paris, i-a oferit galant brațul în timp ce urca faimoasa scară.

Cu toate acestea, Catherine Deneuve nu a avut nevoie de niciun gest pentru a-și confirma poziția de regină neîncoronată a cinematografiei franceze. Chiar și după șase decenii în lumina reflectoarelor, își menține o eleganță dezarmantă pe care multe vedete o caută încă la Cannes.

