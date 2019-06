Amalia Năstase a detaliat dieta cu care a slăbit 20 de kilograme în mai puțin de trei luni

În ultima vreme, Amalia Năstase, fosta parteneră de viață a lui Ilie Năstase, a reușit să slăbească foarte mult. Acesta a dat jos 20 de kilograme în mai puțin de trei luni.

„Am slăbit 20 de kilograme în 80 de zile, acum am 75 de când am început acest tratament şi mai am de dat jos încă 15”, a explicat Amalia Năstase pentru click.ro.

Amalia Năstase a revenit la rochii cu aproape patru numere mai mici.

Vedeta a dezvăluit, la Pro TV, și care este regimul ei:

„Dimineaţa mănânc 50 de grame de prosciutto cu un biscuit de ovăz. Ca gustare, am un măr, ceea ce este viaţă, pentru că eu, o lună de zile, n-am pus gura pe nimic altceva decât praf de proteine, carne şi peşte. Când am mâncat primul măr, parcă am mâncat ambrozie. La prânz, am 80 de grame de carne cu 200 de grame de salată. Ţi le măsori o dată şi după aceea îţi dai seama care este cantitatea.

Eu nu mănânc carne de pui pentru că e cam greu să găseşti carne de pui fără tot felul de chestii şi atunci mănânc de vită, de viţel, chiar şi de porc. Orice peşte, somon, în primul rând, fructe de mare. Dimineaţa beau cafea cu unt de cocos, fără zahăr, că n-ai voie zahăr, oricum. Poţi să pui stevia. La cină, mănânc conservă de ton, doi biscuiţi de ovăz sau ou, somon afumat şi 200 de grame de legume”.

