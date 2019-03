„Totul a început acum patru ani, când metabolismul meu s-a hotărât să ia o pauză. Kilogramele au început să se adune. Iar stima de sine să scadă. Era a treia sarcină şi metabolismul meu mi-a făcut cadou 30 de kilograme pe care mi le-a lăsat ca pe nişte pietre de moară. Bineînţeles că am încercat diverse diete şi modalităţi de a slăbi, dar efortul era mult mai mare decât numărul de kilograme pierdute. Iar cu fiecare dietă nereuşită, foamea venită din frustrare era şi mai mare. Am început dieta personalizată cu o linguriţă de ulei de cocos şi un shake cu integratori alimentari, care îmi vor ţine loc de mic dejun şi cină, pentru 28 de zile.”, a povestit Amalia Năstase, la Vorbește lumea.

Amalia Năstase și Răzvan s-au căsătorit în urmă cu aproape treiani și au o căsnicie liniștită. Cei doi lucrează împreună și fac echipa perfectă împreună. „Eu îmi doresc să fiu sănătoasă şi familia mea să fie sănătoasă. Să avem încredere în noi, atunci poţi să faci orice. Ştii cum e, pisica blânză zgâre rău. Mă mai enervez. Noi lucrăm împreună. Câteodată el are o opinie, eu am o opinie, câştigă el mereu şi eu mă enervez. Eu tot timpul am cam fost aşa. Eu aşa ştiu să funcţionez. Fac echipă foarte bine cu omul de lângă mine, mi-ar şi părea că sunt singură dacă nu ar fi Răzvan în acelaşi business cu mine. E cel mai frumos sentiment să ai încredere unul în altul. Mi s-ar părea foarte greu să fiu suspicioasă. În România facem sărbătorile anul ăsta”, a spus Amalia Năstase la sfârșitul anului trecut.

