Amalia Năstase a rămas în relații bune cu Ilie Năstase, cu care are două fete Alessia și Emma. Copilele locuiesc alături de mama lor, dar ambii părinți se preocupă de creșterea lor.

Familia Năstase – Vasilescu s-a întregit în toamna anului 2015 cu un băiețel, pe nume Toma, cei doi îndrăgostiți oficializându-și relația abia un an mai târziu, în America. „Este un inel de logodnă, care este şi verighetă. Am făcut o căsătorie civilă la Las Vegas. Au fost şi fetele, a fost o nebunie. Durează o secundă să semnezi nişte acte”, dezvăluia ulterior Amalia Năstase.

Femeia de afaceri susține că soțul său nu a fost deranjat de faptul că ea încă se numește în acte Năstase, alegând să păstreze numele lui Ilie Năstase. Ne-a mărturisit că a făcut această alegere pentru fiicele sale, dar și că i-a convenit faptul că a scăpat de un proces anevoios cum este cel de schimbare a actelor.

„Eu sunt doamna Amalia în primul rând, ca să nu mai aibă nimeni nicio altă problemă, iar numele meu este ca al fetelor. Toma are mamă și tată cu el toată ziua, fetele eu doar mamă cu ele și atunci să nu fie total desprinse cu numele, am ales să rămân cu numele lor (n.r. Năstase). A fost foarte ușor, pentru că nu am mai schimbat nici un act. Răzvan, soțul meu, nu mă iubește după numele meu de familie, el mă iubește pe mine, Amalia”, a declarat, pentru Libertatea, Amalia Năstase.

Foto: Sorin Cioponea/ Dumitru Angelescu

