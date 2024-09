În vârstă de 21 de ani, Alessia Năstase urmează studii de artă la Paris, unde și-ar dori să se stabilească în viitor. Tânăra știe deja că tatăl său, Ilie Năstase, este foarte apreciat în Franța, ceea ce îi oferă un sentiment de mândrie.

Dincolo de cariera ei, tânăra a atras atenția acum cu vestea legată de viața ei personală. După ce s-a adeverit că a fost doar un zvon faptul că se iubește cu Aris Eram, băiatul Andreei Esca, Alessia Năstase s-a afișat oficial cu noul ei iubit.

Cine e iubitul Alessiei Năstase

Are o relație cu Bogdan Oancea, alături de care s-a afișat pe Instagram într-o ipostază catalogată de unii internauți ca fiind destul de nepotrivită și a atras numeroase critici. „Fără context”, a scris Alessia Năstase în descrierea fotografiei. Nu multora le-a plăcut cum s-a afișat tânăra cu iubitul ei, așa că au comentat la secțiunea de mesaje.

„Nu este pentru toată lumea, cerem scuze”, a răspuns Alessia Năstase. „Mă așteptam la un răspuns obraznic pentru reacția mea nedorită, dar chiar m-ai surprins. Nu am înțeles niciodată de ce fetele postează astfel de imagini, cu limba ieșită. Dar poate este o chestie reprezentativă generației și trebuie să mă adaptez la asta. O zi bună”.

„Mă cunoaște lumea pe acolo”, a glumit și Amalia Năstase, mama Alessiei.

Alessia Năstase e pasionată de artă

În cadrul unui interviu, Alessia Năstase a povestit despre pasiunea sa pentru artă și despre planurile de a combina această pasiune cu alte domenii de interes. „De la început m-am simţit că acasă (n.r. – în Franţa). Eu m-am născut acolo şi părinţii mei mereu vorbesc despre Franţa, mai ales tata. Spune cum acolo este alt om şi se simte ca acasă. Pentru mine nu a fost greu să stau acolo şi nu o să fie niciodată. Acolo mi-aş dori să mă mut definitiv dacă s-ar putea. Când sunt acolo cu el (n.r. – cu Ilie Năstase), mi se pare că lumea îl apreciază atât de mult şi iubesc să văd asta, mai ales în Franţa”, a declarat Alessia Năstase, potrivit orangesport.ro.

Un moment deosebit în parcursul său artistic a fost atunci când Ion Țiriac i-a achiziționat o lucrare în timpul unei expoziții, evidențiind astfel talentul și potențialul său. „A fost prima mea pasiune de când aveam patru, cinci ani. Când stăteam la casă mă duceam în fiecare zi şi desenam un pod, pictam. În fiecare zi făceam ceva nou. Mereu am ştiut că ăsta e drumul meu. (n.r. – Ion Ţiriac i-a cumpărat o lucrare) A făcut-o şi pentru că i-a plăcut mult ce am făcut la expoziţia pe care am avut-o. Cu 400-500 de euro a cumpărat-o, suma corectă”, a mai povestit tânăra.

