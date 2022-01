Amalia Năstase s-a îngrășat 15 kilograme, după ce în urmă cu trei ani slăbise spectaculos. Deja a luat măsuri: „Țin acum o dietă personalizată”

În urmă cu trei ani, Amalia Năstase impresiona cu silueta ei. La vremea respectivă vedeta se mândrea că a dat jos aproximativ 30 de kilograme. Schimbarea era vizibilă, rochiile mulate îi veneau mult mai bine. Acum, la începutul lui 2022, ea a dezvăluit că s-a îngrășat 15 kilograme și deja a intrat la dietă, face și sport.

Amalia Năstase, acum trei ani / Amalia Năstase acum

„Cel mai mult îmi place să fiu slabă. Nu-mi place să fiu grasă. Nu știu ce vă zic vouă… dar eu nu mă simt bine în pielea mea când sunt grasă. Dar mă simt bine în pielea mea când fac ce trebuie să fac. O să și slăbesc”, a spus vedeta într-un clip pe YouTube, după care a revenit pe Instagram, unde a povestit pe larg despre transformarea ei.

„A venit timpul să zic la revedere obiceiurilor proaste”

„În viață, fiecare decide ce priorități are și fiecare trece prin perioade mai bune sau mai rele de-a lungul timpului. Eu trec prin perioadele rele tot cu zâmbetul pe buze, glumind mai mult, pentru că dacă iei totul prea în serios, nu mai e nici un haz și greul trece și mai greu. Acestea fiind spuse, am râs eu și am glumit vreo 7-8 luni în care am fost foarte stresată și am pus vreo 15 kg înapoi din cele pierdute acum trei ani.

Azi a venit timpul să zic la revedere obiceiurilor proaste care îmi făceau stresul mai acceptabil și să mă întorc la ceea ce trebuia să fi fost prioritatea mea, să nu mai pun la loc kilogramele pentru care am muncit mult să le dau jos. Cumva faptul că am reușit să slăbesc 30 de kg mi-a dat sentimentul că pot și mă gândeam mereu că oricum le pot da jos”, a transmis ea în spațiul public.

Cu ajutorul unui medic, Amalia Năstase are acum o dietă echilibrată. „Am început o dietă personalizată de nutriție funcțională cu diete customizate de către dr. Ioana Berciu. Aceste diete sunt concepute în funcție de nevoile fiecăruia, de la femei însărcinate până la cei care au un stil de viață vegan, gluten free, keto, paleo, pentru cei cu probleme digestive și balonare, pentru boli autoimune sau boli inflamatorii și multe altele”, a mai adăugat ea.

Vedeta are grijă să facă și sport, exerciții speciale care o vor ajuta să topească kilogramele. Chiar dacă are un program încărcat, Amalia Năstase spune că își va ține fanii la curent cu tot procesul ei de slăbire.

Pe Instagram deja a arătat ce consumă într-o zi de dietă. A fotografiat mai multe feluri de carne și de legume. „O să postez ce mănânc și ce analize mai fac, și o să vă mai spun și ce suplimente mai iau. Eu țin acum o dietă personalizată care are la baza principii Keto și nutritive funcțională, dar vom mai schimba pe parcurs, în funcție de rezultate”, a încheiat ea.

