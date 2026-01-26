Amber Heard a vorbit public despre experiențele sale din procesele legale cu fostul soț Johnny Depp, în noul documentar „Silenced”, prezentat în premieră pe 24 ianuarie 2026 la Festivalul de Film Sundance. Documentarul, regizat de Selina Miles, explorează modul în care legile privind defăimarea sunt folosite împotriva supraviețuitoarelor abuzurilor.

Amber Heard: „Nu vreau să-mi mai folosesc vocea”

Actrița de 39 de ani descrie cum s-a simțit în centrul atenției mediatice: „Nu este vorba despre mine”, declară Heard în film. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi. Nu sunt aici să îmi spun povestea. De fapt, nu vreau să-mi mai folosesc vocea. Acesta este problema”.

În documentar apare și avocata pentru drepturile omului Jennifer Robinson, care a colaborat cu Heard în timpul procesului intentat de Depp împotriva ziarului britanic The Sun. Vorbind despre acel proces, Heard a spus: „Îmi amintesc că, la finalul procesului, a apărut ideea să spun ceva presei. [Robinson] m-a întrebat dacă sunt sigură de asta. [M-am gândit]: «Dacă aruncă lucruri în mine, va face ca acest punct să fie mai evident». Nu mi-am imaginat că ar putea deveni atât de rău pentru mine, ca femeie, să-mi folosesc vocea”.

Împreună cu povestea lui Heard, „Silenced” aduce în prim-plan și alte cazuri de femei care au înfruntat sisteme puternice pentru a-și face auzite vocile. Festivalul descrie filmul ca fiind unul care explorează „lupta Catalinei Ruiz-Navarro pentru libertatea presei în Columbia” și „încercările lui Brittany Higgins în cadrul sistemului politic al Australiei”. „Când femeile vorbesc, sisteme puternice acționează pentru a le discredita și pedepsi”, se arată în descrierea documentarului.

Amber Heard, mamă a trei copii

În ciuda tăcerii pe care și-a impus-o, Heard spune că găsește inspirație în curajul altor femei: „Îmi dă putere să văd cum alte persoane preiau această luptă. Femei suficient de curajoase să înfrunte dezechilibrul de putere”, spune actrița. „Privindu-mi fata cum crește și începe să pășească în această lume… cred că poate fi mai bine”. Heard, mamă a trei copii – gemenii Ocean și Agnes și fiica Oonagh Paige -, a trecut printr-un proces de divorț controversat cu Johnny Depp în 2016, invocând „diferențe ireconciliabile” și obținând un ordin temporar de restricție din cauza unor acuzații de violență domestică.

Divorțul lor s-a încheiat cu o înțelegere de 7 milioane de dolari în august același an. Ulterior, în martie 2019, Depp a dat-o în judecată pentru defăimare din cauza unui articol de opinie publicat în The Washington Post în 2018.

În noiembrie 2020, Depp a pierdut procesul împotriva ziarului The Sun, care îl numise „bătăuș de soții”, instanța considerând afirmațiile acestora „substanțial adevărate”. Tentativele ulterioare ale lui Depp de a răsturna decizia au fost respinse.

În aprilie 2022 a început un nou proces de defăimare între cei doi, ambele părți formulând acuzații de abuz fizic, emoțional și mental. După un proces de șase săptămâni, verdictul a fost pronunțat: Heard a fost găsită vinovată pentru defăimare în trei capete de acuzare și obligată să plătească daune de 10,35 de milioane de dolari. La rândul său, Depp a fost obligat să plătească două milioane de dolari, deoarece Heard a câștigat unul dintre cele trei capete din contra-reclamația sa.

În cele din urmă, în decembrie 2022, cei doi au ajuns la o înțelegere, iar Heard a fost de acord să-i plătească un milion de dolari lui Depp, sumă pe care acesta a promis să o doneze unor organizații caritabile.

