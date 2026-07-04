Ce le recomandă Ami fanilor pentru a avea o viață mai fericită și relaxată: „Am invitat mai multe colege”

Cunoscută pentru vocea sa caldă, interpretările pline de emoție și misterul care o învăluie, Ami a dezvăluit o latură mai puțin cunoscută a sa prin intermediul celei mai recent piese a ei.

„«Să danseze fetele» este una dintre cele mai energice și vesele piese ale mele, pentru că, într-adevăr, oamenii m-au cunoscut mai mult prin emoție, vulnerabilitate, sensibilitate. Însă publicul nu știe și latura asta a mea veselă, fun, bucuroasă. Oamenii care mă știu îndeaproape chiar văd energia asta la mine aproape în fiecare zi și am vrut cumva să arăt asta și publicului”, a spus Ami.

Mai mult decât atât, piesa este o celebrare a energiei feminine și un manifest al autenticității. Mesajul artistei este întărit de un videoclip pe măsură, în care își fac apariția personalități din showbiz, prezența lor simbolizând solidaritatea și diversitatea feminină.

„Piesa asta pentru mine înseamnă veselie, libertate, e un imn al femeilor, e despre curajul de a străluci exact așa cum ești tu, despre naturalețe și autenticitate. Și în clip am vrut să aduc acest univers. Am invitat mai multe colege de breaslă să apară în videoclip”, a mai afirmat Ami.

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Să danseze fetele este invitația la stare de bine pe care artista ne-o propune și în acele zile mai puțin bune: „Chiar și eu, când am o zi mai puțin bună, nu știu, parcă dau play la piesa asta și mă binedispune. Așadar, pentru o viață mai fericită, mai relaxată, dați câte un play pe zi la piesa «Să danseze fetele»”!

„Să danseze fetele” este o piesă funk-disco care i-a permis artistei să experimenteze în cadrul EP-ului „Nostalgia”, la care lucrează de la începutul anului. Astfel, ea se pregătește să încheie un capitol muzical și să înceapă un altul.

„În ultimul an am fost influențată de muzica veche, anii 80-90. Îmi doresc să închid și acest capitol nostalgic. Oamenii te vor ține minte în această viață nu neapărat prin ceea ce faci, ci prin felul în care te comporți cu ei și ceea ce le oferi și cred că asta ține foarte mult de iubire și de atenția pe care o oferi oamenilor din jur”, a mărturisit Ami.