Amna, îndrăgita cântăreață, trăiește din nou fiorii iubirii, la cinci ani de la despărțirea de fostul soț, Cristi Mușat. Artista a confirmat recent că și-a refăcut viața sentimentală și este mai fericită ca oricând alături de noul ei iubit.

Cântăreața, cunoscută pentru discreția cu care și-a gestionat mereu viața personală, a dezvăluit că rezervarea ei vine din dorința de a proteja ceea ce are mai valoros.

„Eu întotdeauna viața personală o țin (n.r. – discretă)… din ce cauză?! Nu că nu aș crede că e pentru totdeauna, dar energiile sunt de toate felurile și prefer întotdeauna chiar dacă e cineva, chiar dacă nu e cineva, să fiu superdiscretă. Nu cred că s-a auzit despre mine, nici nu îmi doresc, las muzica să vorbească. După părerea mea este cel mai bine, așa trebuie să funcționeze lucrurile. Să zicem că ești într-o relație, iar mâine te desparți și trebuie să explici de ce te-ai despărțit. Nu mai bine trăiești tu frumos povestea pe care o ai de trăit și îți vezi de viața ta?”, a spus Amna pentru Spynews.ro.

Amna pleacă în vacanță cu noul iubit

Recent, Amna s-a întors dintr-o vacanță de poveste în Laponia, unde a fost împreună cu fiul ei, David, în vârstă de 10 ani. Cei doi au avut parte de momente unice, întâlnindu-l pe Moș Crăciun și bucurându-se de peisajele de iarnă spectaculoase. „Eu și David tocmai ce ne-am întors din Laponia, iar eu voi pleca în Tenerife pe 6 ianuarie, după evenimente. Nu voi pleca chiar de una singură, dar plec. Așa, altă întrebare!”

Cu toate acestea, artista se pregătește deja pentru o nouă escapadă, de această dată în Tenerife, alături de noul ei partener. Este prima vacanță de cuplu pe care Amna o dezvăluie discret, fără a oferi însă prea multe detalii despre persoana care o face fericită.

Amna, un trecut gestionat cu discreție

Amna a trecut printr-un divorț în urmă cu cinci ani, după o relație de 12 ani și o căsnicie de nouă ani cu Cristi Mușat, bărbatul care i-a fost și manager. De-a lungul acestei perioade, cântăreața a ales să nu vorbească prea mult despre viața sa personală, o decizie pe care o consideră benefică.

„Nici în trecut nu am vorbit. Când timp am fost căsătorită, noi nu ne-am afișat, nu am vorbit public, iar la divorț chiar am trecut peste ușor, nu am fost presați să dăm explicații publice. Ieși o dată, spui decent că s-a terminat o poveste, sunt recunoscătoare, îi mulțumesc omului care a fost, iar mai departe suntem cântăreți”, a mai spus ea.

