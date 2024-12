În serialul ce aduce în prim-plan povestea unei tinere abandonate la naştere, care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii complicate, actrița îi va da viață personajului Alina, sora cea mică a lui Tudor (Vlad Udrescu) şi fiica lui Basty (Andrei Aradits).

Cariera Anei Bodea, care a învățat balet la Moscova

Ana Bodea, absolventă a Școlii de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova, dar și a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, și-a început cariera artistică prin balet, un domeniu în care a excelat încă de la o vârstă fragedă. După cariera de balerină, Ana s-a orientat către televiziune și actorie, devenind cunoscută pentru rolul de protagonistă din serialul „Lia – soția soțului meu”, o producție de succes care i-a adus popularitate și admirația publicului.

În interviurile acordate de-a lungul timpului, Ana a vorbit despre legătura dintre arta baletului și actorie, subliniind cât de mult a învățat despre disciplină, meticulozitate și atenție la detalii. Actrița dezvăluie că a primit propunerea de a juca în noul serial cu sufletul deschis:

„Am fost mai mult decât încântată atunci când a venit propunerea de a interpreta un personaj nou într-un serial produs de doamna Ruxandra Ion. Am simțit că mă întorc acasă, acolo unde mi-am început cariera”.

Ana Bodea e Alina în „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Despre Alina, personajul pe care îl interpretează, tânăra care suferă de o boală ce nu îi permite să facă mai nimic, aceasta povestește: „Este extrem de diferit față de ce am interpretat până acum. Alina are aproape 18 ani și uneori are reacții tipice unei adolescente rebele.

Totuși, ceea ce nu observă cei din jurul ei este că Alina s-a maturizat mai repede decât ar fi trebuit, trecând prin experiențe îngrozitoare. Ce experiențe? Abia aștept să aflați și sper ca acest personaj să ajungă la voi, în casele voastre, în inimile voastre, în sufletele voastre, exact așa cum a ajuns și Lia”.

Cine mai joacă în serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Serialul original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” aduce în prim-plan o poveste emoţionantă, în care personaje complexe și puternic conturate își caută drumul spre inima privitorului. Conceptul echilibrează partea unică și originală a premisei – testul ADN care declanșează intriga – cu partea umană, care e dincolo de știință.

Karina Jianu, Vlad Udrescu, Alina Chivulescu, Richard Bovnoczki, Andrei Aradits, Ada Condeescu, Anca Sigartău, Marian Râlea, Emilian, Radu Ştefan Bănică, Bogdan Iancu, Ştefan Iancu, Carmen Ionescu, Bebe Cotimanis, Rebecca Nicolescu, Adelaida Zamfira, Andrei Barbu, Alina Statie, Oana Hănţoiu, Adrian Rîmboacă, Ioana Flora, Elena Mogîldea, Reka Kovacs, Ilinca Gheorghiu, Mara Baboianu şi Antonia Crișan vor putea fi urmăriţi, în curând, la Antena 1.

