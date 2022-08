Grandiosul eveniment îl vor organiza la Veneția, în Italia. „Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei.

Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, a declarat fiica lui Mircea Geoană.

Întrebată unde se vor stabili după căsătorie, Ana a dezvăluit că ea și viitorul soț vor sta în continuare în Los Angeles. Și el, dar și ea muncesc deja acolo. „Locuința noastră va rămâne în Los Angeles după căsătorie, unde eu am pornit și îmi dezvolt propria afacere de welness și viață sănătoasă. Garrett deja lucrează alături de tatăl său în afacerea familiei.

Vom călători și vom petrece mai mult timp și în România, pentru că, după experiența din această vară, am decis că România este pentru noi mai mult decât o destinație de vacanță. Ne-a plăcut foarte mult România rurală, caldă, naturală cu oameni și peisaje minunate și trebuie s-o explorăm mai mult. Chiar și eu am văzut cu alți ochi această Românie și îmi doresc să o văd și mai mult și să o înțeleg și mai bine”, a mai spus ea pentru okmagazine.ro.

Cu ce se ocupă Ana Geoană

Ana Geoană are 26 de ani și e stabilită în America, în Los Angeles. Muncește acolo, dar trăiește și o poveste frumoasă de iubire. În luna martie a acestui an, fata lui Mircea Geoană a fost cerută în căsătorie de Garrett, cetățean american. „I-am spus da omului visurilor mele. Garrett, nu pot exprima în cuvinte cât de mult te iubesc, dar promit că îmi voi petrece restul vieții alături de tine. Sunt foarte încântată să împărtășesc această frumoasă veste cu voi”, a scris Ana pe contul său de Instagram, în urmă cu câteva luni.

Nutriționist și life coach în Los Angeles, Ana Geoană a dezvoltat proiectul de wellness Be_linea, unde oferă sfaturi pentru o viață sănătoasă.

