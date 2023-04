Până la prima semifinală, primii 12 concurenți au început deja să se pregătească pentru a oferi prestații de senzație. Munca este în toi, iar toți cei de acasă sunt curioși să vadă cum decurg aceste zile pentru ei. Începând de astăzi, în fiecare miercuri, pe conturile de Instagram și TikTok ale show-ului, Ana Maria Mărgean va aduce imagini în exclusivitate și va prezenta Magia din culise.

Ana Maria este câștigătoarea sezonului 11 „Românii au talent” și cea care în acest an a impresionat întreaga lume cu prestația ei de neuitat de la „Americas got talent: All stars”, unde a ajuns până în marea finală. Tânăra se va întoarce în culisele în care s-a pregătit și a repetat până la momentul în care a câștigat marele premiu în urmă cu doar 2 ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Extrem de bucuroasă să revin în echipa Românii au talent, să cunosc personal semifinaliștii, să interacționez cu ei când se pregătesc. Recent am fost implicată în mai multe proiecte, pe diverse scene, am fost și în SUA, unde am cunoscut membrii fondatori ai acestul show de talente internațional.

Recomandări Medic psihiatru român din Franța, mesaj pentru suferinzii care se ascund și pentru apropiații lor: „Nimeni nu alege să fie bolnav psihic. Iar drepturile pacientului nu încetează odată cu moartea acestuia”

Și acolo, și aici m-am simțit ca într-o mare familie, iar această colaborare mă bucură extraordinar și sper să reușesc să transmit și concurenților energia pozitivă și bucuria pe care eu le simt făcând parte din acest proiect minunat”, declară Ana Maria Mărgean, încântată să revină pe platourile de filmare ale show-ului în care s-a făcut cunoscută în întreaga țară.

Playtech.ro Meghan Markle, de nerecunoscut! Schimbarea de look şoc făcută de soţia Prinţului Harry, foto de neratat

Viva.ro Este de nerecunoscut! O știa toată România, dar s-a transformat total. Ce se întâmplă cu ea, la 56 de ani, după ce a luat-o pe calea credinței

TVMANIA.RO Prințul Harry rupe tăcerea. Înțelegere secretă între familia regală și tabloidele britanice

Observatornews.ro Magazinele Cora dispar din România. Operaţiunea, pusă la cale în această săptămână

Știrileprotv.ro Un bărbat mort pe o navă de croazieră, ținut în frigiderul de băuturi. Soția sa cere daune de un milion de dolari

FANATIK.RO Un cunoscut medic neurolog din Botoșani a murit în timp ce stătea la coadă. Femeia aștepta să-și plătească taxele

Orangesport.ro Răzvan Burleanu l-a făcut praf pe Gigi Becali: ”Mi-a dat mesaje şi i-am blocat numărul de telefon”. Discurs foarte tăios: ”N-are viitor în fotbalul european”

Unica.ro Cuplul momentului în showbiz! Au apărut primele imagini cu noua iubită, după ce s-a despărțit de soția cu care are doi copii