Ana Morodan, 36 de ani, influencer, blogger și antreprenor, și-a creat o faimă în mediul online ca fiind o persoană plină de dezinhibiții, sigură pe ea și pe acțiunile sale. Cu toate că are o sensibilitate, recunoscută, uriașă.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, arădeanca i s-a confesat jurnalistei din fața pupitrului. Nu crede în căsătorie, dar a spus că are nu una, ci două relații amoroase în prezent. „Cred că maximum am avut trei într-un moment. Există vreo doi în viața mea acum! Nu se cunosc, cum să se cunoască?! Uite, află și ei acum. Sunt în acel moment al vieții mele în care vreau să experimentez și această variantă. Sunt împăcată cu mine așa. Nu cred că aș mai putea împarte viața totalmente cu cineva anume. Doi iubiți de ce nu putem avea?! Trebuie să fii un mascul alfa ca să fii cu mine”, a mărturisit Ana Morodan, care a avut o relație de opt ani și jumătate pe care a încheiat-o în 2019, puțin după moartea mamei.

„E greu să mă las îmbrățișată”

Femeia de 36 de ani a povestit că are o sensibilitate, că-i plac personajele negative, „nu sunt ele negative fără motiv”, iar lipsa afecțiunii în copilărie a marcat-o puternic: „Mă simt ciudat când vin oamenii să mă îmbrățișeze. M-am adaptat greu la gestul ca oamenii să vină să te pupe în București. E greu să mă las îmbrățișată! Muncesc din greu, dar încă nu m-am adaptat. În copilărie, nu credeam că e important. Părinții mei n-au făcut-o. Atunci, în momentele alea, nu am resimțit nevoia iubirii părinților. După vârsta de 30 de ani, am realizat că lipsa iubirii părinților mi-a creat niște traume”.

„Am simțit moartea mamei ca o eliberare”

În 2018, în doar o săptămână, și-a înmormântat bunica, bunicul și tatăl, iar mama sa a murit și ea la un an distanță. Ana Morodan a lăcrimat în timpul emisiunii, în momentul evocării chinului prin care a trecut mama ei. „Am simțit moartea mamei ca o eliberare, pentru ea. Apoi, pentru mine, a fost îngrozitor, mama a fost diagnosticată cu cancer la șapte organe. Nu mai puteam s-o văd așa, nu mai era viață. Mi-a zis, chiar cu două minute înainte de moarte: «Ana, să fii bună, că viața e grea. Și să te lupți!». Asta cu să fiu bună cu toată lumea nu știu dacă mi-a ieșit”, a mai spus arădeanca.

foto: Instagram/Ana Morodan

