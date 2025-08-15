Pasiunile pe care le are Ana Ularu pe lângă actorie: „Sunt curioasă și etern interesată”

În emisiunea care va fi difuzată în curând de PRO TV, 24 de concurenți vor intra într-un castel izolat, unde adevărul este masca supremă, iar încrederea… o armă letală! Cu toții au un singur scop: să câștige marele premiu! Însă printre ei se află trei trădători care îi vânează pe cei nevinovați, pentru a le lua toți banii! O strategie psihologică în care manipularea și trădarea fac alianță.

„Trădarea e o otravă eficientă și de neiertat”, spune Ana Ularu

Înainte ca noul show să debuteze la PRO TV, Libertatea a stat de vorbă cu Ana Ularu, pentru a aflat ce este în viziunea celebrei actrițe un trădător.

„În cadrul show-ului, «Trădătorii» sunt jucători aleși pentru o serie de calități, care au scopul de a elimina noaptea câte un «Nevinovat», asigurându-și, astfel, și mai clar șansele de a supraviețui în joc si de a se apropia de «Răsplata Finală». Spectatorii vor cunoaște «Trădătorii» și apoi vor urmări cum «Nevinovații» încearcă să-i deconspire, cum reușesc să îi elimine prin vot și argument sau, dimpotrivă, greșesc.

În realitate, trădarea e o otravă eficientă și de neiertat. Preia un organism uman sau al unei relații în secret, se infiltrează și modifică ireparabil funcții și structuri. Cred că instinctul și autocunoașterea, cât și atenția acută la cei din jur sunt cheile pentru a realiza și anihila sau elimina trădarea. Doar că deseori suntem fie creduli, fie ne lăsăm orbiți de aparențe. Cred că în natura umană e o nevoie uriașă de încredere în celălalt. Asta ne asigură și supraviețuirea, parțial”, a spus Ana Ularu în exclusivitate pentru Libertatea.

Actriță în nenumărate filme și seriale, printre care „Siberia”, „Subteran”, „Inferno”, „Paris has fallen” sau „Periferic”, Ana Ularu este acum prezentatoare, astfel că am întrebat-o ce alte pasiuni mai are pe lângă actorie și televiziune.

„Muzica, sportul, scrisul, scenografia, moda, pictura, grafica, fotografia… Știința, geopolitica… Aici rămân doar un cititor avid și cât pot de prezent, nu mă aventurez în cele două domenii. Viața, na! Sunt curioasă și etern interesată de ce și cum facem noi pe planetuța noastră”, a afirmat Ana Ularu în exclusivitate pentru Libertatea.

Actrița nu renunță la cântat

Ținând cont că ne-a spus că muzica este una dintre pasiunile ei, și a pus-o chiar în capul listei, ne-am amintit că actrița a cântat în trupa Sunday People. Așa că am întrebat-o dacă mai performează în acest domeniu drag ei.

„Acum multă vreme eram, da. Trupa, din păcate, nu mai există. Acum cânt cu minunatul meu prieten Oigăn – Eugen Nuțescu, star guitar de altfel în Kumm și Robin and The Backstabbers, în proiectele lui solo, atunci când ne nimerim. Și îi mulțumesc că mă cooptează să îi mai fiu co-voce uneori. Accept mereu propuneri pentru făcut muzică cu cei cu care rezonez și rimez în cuget și simțiri. Apropo… jam session?”, a încheiat Ana Ularu.