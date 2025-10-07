Anamaria Ferentz are o strălucire aparte – una pe care doar iubirea adevărată o poate aduce. După un drum presărat cu provocări și momente dificile, artista se bucură astăzi de o perioadă plină de împliniri, atât pe plan personal, cât și profesional.

Stabilită peste Ocean, Anamaria continuă să facă muzică și să inspire prin energia ei molipsitoare. Alături de partenerul ei de viață, care o susține necondiționat, artista a găsit echilibrul pe care îl căuta de mult timp.

Anamaria Ferentz și iubitul american (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 29

Cu zâmbetul mereu pe buze și o poftă de viață impresionantă, Anamaria Ferentz pare pregătită pentru un nou capitol important – nunta, care se apropie cu pași repezi. Iar cunoscându-i optimismul și determinarea, nu ar fi deloc surprinzător ca artista să își mărească în curând familia, adăugând încă o poveste frumoasă în viața ei plină de iubire.

Într-un interviu pentru revista VIVA!, Anamaria Ferentz a dezvăluit că nunta va avea loc anul viitor. „Am făcut planuri de nuntă pentru la anul, dar așteptăm să vedem cum ne iese cu the wedding garden. Este ceva ce ne dorim să facem pe proprietatea noastră și ia un pic de timp să plantăm și să aranjăm un spațiu super mare”.

Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Recomandări
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Când vine vorba despre rochia de mireasă, vedeta știe deja ce vrea să poarte în ziua cea mare. Anamaria Ferentz a declarat că va apela la designeri din România. „Ooo, clar în rochie clasică de mireasă, asta pentru că nu am fost niciodată mireasă și mai ales niciodată nu am văzut o rochie să îmi placă într-adevăr. Va trebui să creez eu una și poate în colaborare cu un designer român, adică cel puțin o rochie va fi făcută în colaborare cu un artist designer român”.

Anamaria Ferentz are grijă de cei 7 copii ai iubitului american

Douglas are 7 copiii, iar Anamaria Ferentz s-a adaptat foarte bine în familie. Artista iubește foarte mult copiii, astfel că i-a fost destul de ușor să se obișnuiască în rolul de mamă vitregă și să aibă grijă cu dragoste de aceștia.

„Adaptarea nu a fost ușoară, mai ales că eu, venind de la zero responsabilități – nu chiar zero, că am câinele, dar nici măcar nu latră (râde) – nu a fost ușor cu o casă gălăgioasă dintr-odată… dar ușor, ușor m-am adaptat. Cei mici s-au lipit de mine instant, și eu de ei, bineînțeles. Norocul nostru, al tuturor, a fost și este că îmi plac foarte mult copiii. Dintotdeauna”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Pamela Anderson s-a tuns scurt și s-a vopsit roșcată. Cum arată actrița în prezent
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mihaela Rădulescu, devastată de când a aflat vestea. Zguduitor ce scrie în raportul final la trei luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nu a mai putut...”. Acest detaliu e zdrobitor și schimbă mult din ce se știa
Viva.ro
Mihaela Rădulescu, devastată de când a aflat vestea. Zguduitor ce scrie în raportul final la trei luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nu a mai putut...”. Acest detaliu e zdrobitor și schimbă mult din ce se știa
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Elle.ro
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
gsp
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
GSP.RO
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
GSP.RO
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Alexandru Ion. Evelyne Vîlcu și concurentul de la Asia Express 2025 s-au cunoscut pe Tinder
Tvmania.ro
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Alexandru Ion. Evelyne Vîlcu și concurentul de la Asia Express 2025 s-au cunoscut pe Tinder

Alte știri

Codul roșu de ploi i-ar putea băga pe elevii din București în online. Cursurile, suspendate miercuri în Călărași, Giurgiu, Ialomița și Constanța
Știri România 13:45
Codul roșu de ploi i-ar putea băga pe elevii din București în online. Cursurile, suspendate miercuri în Călărași, Giurgiu, Ialomița și Constanța
Două românce au prăduit mai mulți chiriași germani, după ce i-au păcălit că vor să verifice contoarele pentru căldură din case
Știri România 13:31
Două românce au prăduit mai mulți chiriași germani, după ce i-au păcălit că vor să verifice contoarele pentru căldură din case
Parteneri
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Adevarul.ro
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Ricardo Grigore, la un pas de transferul la o forță a Chinei! Fostul atacant de la FCSB a intermediat mutarea
Fanatik.ro
Ricardo Grigore, la un pas de transferul la o forță a Chinei! Fostul atacant de la FCSB a intermediat mutarea
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Povestea emoționantă a concurentei Geta Matei de la MasterChef: „Nici dacă ai fi câine n-ar trebui să te abandoneze”
Stiri Mondene 14:25
Povestea emoționantă a concurentei Geta Matei de la MasterChef: „Nici dacă ai fi câine n-ar trebui să te abandoneze”
Kanal D încearcă ce n-a reușit PRO TV. Cum speră să bată Asia Express 2025 de la Antena 1
Stiri Mondene 14:23
Kanal D încearcă ce n-a reușit PRO TV. Cum speră să bată Asia Express 2025 de la Antena 1
Parteneri
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
TVMania.ro
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
ObservatorNews.ro
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
GSP.ro
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Mediafax.ro
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Este COD roșu de vreme instabilă. Prognoza meteo marți, 7 octombrie 2025: Meteorologii ANM anunță ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite
KanalD.ro
Este COD roșu de vreme instabilă. Prognoza meteo marți, 7 octombrie 2025: Meteorologii ANM anunță ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite

Politic

Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Politică 13:00
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
Politică 10:10
Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
Parteneri
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard!”. Cum a slăbit 14 kg în trei săptămâni
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard!”. Cum a slăbit 14 kg în trei săptămâni
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”
Spotmedia.ro
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”