Anamaria Ferentz are o strălucire aparte – una pe care doar iubirea adevărată o poate aduce. După un drum presărat cu provocări și momente dificile, artista se bucură astăzi de o perioadă plină de împliniri, atât pe plan personal, cât și profesional.

Stabilită peste Ocean, Anamaria continuă să facă muzică și să inspire prin energia ei molipsitoare. Alături de partenerul ei de viață, care o susține necondiționat, artista a găsit echilibrul pe care îl căuta de mult timp.

Cu zâmbetul mereu pe buze și o poftă de viață impresionantă, Anamaria Ferentz pare pregătită pentru un nou capitol important – nunta, care se apropie cu pași repezi. Iar cunoscându-i optimismul și determinarea, nu ar fi deloc surprinzător ca artista să își mărească în curând familia, adăugând încă o poveste frumoasă în viața ei plină de iubire.

Într-un interviu pentru revista VIVA!, Anamaria Ferentz a dezvăluit că nunta va avea loc anul viitor. „Am făcut planuri de nuntă pentru la anul, dar așteptăm să vedem cum ne iese cu the wedding garden. Este ceva ce ne dorim să facem pe proprietatea noastră și ia un pic de timp să plantăm și să aranjăm un spațiu super mare”.

Când vine vorba despre rochia de mireasă, vedeta știe deja ce vrea să poarte în ziua cea mare. Anamaria Ferentz a declarat că va apela la designeri din România. „Ooo, clar în rochie clasică de mireasă, asta pentru că nu am fost niciodată mireasă și mai ales niciodată nu am văzut o rochie să îmi placă într-adevăr. Va trebui să creez eu una și poate în colaborare cu un designer român, adică cel puțin o rochie va fi făcută în colaborare cu un artist designer român”.

Anamaria Ferentz are grijă de cei 7 copii ai iubitului american

Douglas are 7 copiii, iar Anamaria Ferentz s-a adaptat foarte bine în familie. Artista iubește foarte mult copiii, astfel că i-a fost destul de ușor să se obișnuiască în rolul de mamă vitregă și să aibă grijă cu dragoste de aceștia.

„Adaptarea nu a fost ușoară, mai ales că eu, venind de la zero responsabilități – nu chiar zero, că am câinele, dar nici măcar nu latră (râde) – nu a fost ușor cu o casă gălăgioasă dintr-odată… dar ușor, ușor m-am adaptat. Cei mici s-au lipit de mine instant, și eu de ei, bineînțeles. Norocul nostru, al tuturor, a fost și este că îmi plac foarte mult copiii. Dintotdeauna”.

