Pe 16 aprilie 2018, Ionela Prodan s-a stins din viață după o luptă cu o boală grea. În memoria regretatei cântărețe de muzică populară, Anamaria Prodan a împărțit pachete, a fost chiar și la mormântul mamei. Ea își dorește să îndeplinească toate dorințele pe care acestea le avea.

Pe o parte dintre ele le-a săvârșit, dar mai are unele în plan. Vrea să lanseze și un vin, dar să deschidă și propriul restaurant. „Am îndeplinit multe dintre dorințele ei. Carte, și a mea și a ei, parfumul acum, și ea a avut, dar pe vremea aceea nu a prins. Încă nu am făcut lansarea oficială a parfumului, este ceva high class, pentru că întotdeauna am făcut totul perfect. Nu știu câte cărți sunt de calitatea cărții mele, nu știu câte parfumuri sunt de calitatea a ceea ce am scos.

Sticla este o operă de artă, este încrustrată în ceramică. Mai am de făcut vinul, pentru că ea și-a dorit foarte mult acest lucru. Ea bea vin sec, roșu… Voi face un Merlot, dar voi face și unul alb și unul dulce cu numele ei, mie așa îmi plac vinurile, dulci. Voi deschide un restaurant, unul regal, boieresc, cum voia ea”, a dezvăluit Anamaria Prodan pentru Fanatik.

Referitor la parfum, zilele trecute Anamaria Prodan l-a lansat, acesta poate fi achiziționat la prețul de 750 de lei. „A fost dorința mamei mele. Ea a încercat să facă un parfum al ei acum foarte mulți an și nu a prins fabulos, aşa că am zis să fac eu unul de top. Am nişte prieteni foarte buni în Turcia, la o companie cosmetică, iar reprezentatul pe România mi-a propus o astfel de colaborare și am decis sa fac un parfum cu iz arăbesc, gen oriental, atât pentru bărbați, cât pentru femei.

Am stat opt luni împreuna cu echipa, până am ales mirosul. Sunt foarte pretențioasă, am dorit să fie ceva aparte. Am vrut să aibă ulei ca sa persiste mirosul, am vrut ca ambalajul să fie diferit și pe gustul meu, la o calitate extraordinară”, a declarat Anamaria Prodan pentru click.ro.

„E absolut spectaculos, gravat manual, din ceramică. Eu de opt luni îl am în geantă și doar cu el mă dau. Familia mea și prietenii mei la fel, se dau toţi cu Prodan”, a mai adăugat ea.

