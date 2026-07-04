Scădere abruptă după criticile aduse AUR și cearta cu Georgescu

Declinul audienței a început după emisiunea din 22 iunie, când Anca Alexandrescu a criticat dur partidul AUR și pe liderul acestuia, George Simion, pentru schimbarea poziției privind votul de învestitură a guvernului condus de Marcel Veștea. Episodul a atras critici dure din partea publicului suveranist, nucleul dur al telespectatorilor Realitatea Plus, conform Paginademedia.ro.

La scurt timp, emisiunea din 28 iunie a reușit să atragă 260.000 de telespectatori, avându-l invitat pe Călin Georgescu. Acesta a criticat dur postul tv și pe Anca Alexandrescu pentru poziția avută, totul culminând cu un comunicat al postului în care se anunța că Realitatea Plus nu va mai găzdui evenimente dedicate exclusiv lui Georgescu. De aici, audiența a început să scadă brusc, ajungând pe 30 iunie la doar 107.000 de telespectatori.

Pierderi și pe rețelele de socializare

Impactul negativ nu s-a limitat doar la televiziune. Contul de TikTok al Realitatea Plus a pierdut peste 50.000 de urmăritori în doar o săptămână, o scădere care reflectă nemulțumirea publicului și pe alte platforme decât cele tradiționale.

La începutul lunii iulie, audiențele emisiunii au atins un minim istoric

Potrivit analizei Paginademedia.ro, cel mai bun rezultat al emisiunii în ultima lună a fost înregistrat pe 22 iunie, cu 281.000 de telespectatori. De atunci, cifrele au variat semnificativ, dar tendința generală a fost descrescătoare. La începutul lunii iulie, audiențele au atins un minim istoric, cu doar 104.000 de telespectatori pe 2 iulie, reprezentând o scădere de aproape 60% față de vârful din 22 iunie.