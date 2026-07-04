Cei 37 de turiști polonezi s-au întâlnit cu ursoaica și puiul ei pe traseu

Pericolul a fost semnalat de un jandarm aflat în timpul liber, care explora traseul montan respectiv. Acesta a observat ursoaica și puiul său în apropierea grupului de turiști și a alertat imediat colegii săi pentru a evita o situație periculoasă.

„Jandarmii montani au ajuns rapid în zonă şi au însoţit grupul de turişti până la autocar. Turiştii polonezi au declarat că au văzut şi ei ursoaica şi puiul pe traseu, înainte de intervenţia forţelor de ordine”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei Suceava, potrivit News.ro.

Jandarmii le recomandă turiștilor să sune imediat la 112 dacă se confruntă cu astfel de situații

Incidentul subliniază importanța respectării regulilor de siguranță în zonele montane. Reprezentanții Jandarmeriei Suceava le reamintesc cetățenilor să nu se apropie de urși, să nu încerce să îi hrănească sau să îi fotografieze.

În cazul în care observă un urs, oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța și să sune imediat la 112.

Alți trei turiști au fost salvați cu elicopterul SMURD din Bucegi

Tot sâmbătă, o altă intervenție de salvare a avut loc în Masivul Bucegi, pe traseul Jepii Mici, cunoscut pentru dificultatea sa.

Salvamont Prahova a anunțat că trei persoane au fost evacuate cu ajutorul unui elicopter, după ce au întâmpinat dificultăți majore. Printre aceștia se numără un bărbat de 77 de ani și o femeie de 49 de ani, care nu mai puteau continua drumul din cauza epuizării fizice, dar și o altă femeie de 49 de ani, care suferise un traumatism la genunchi.

„O recuperare terestră ar fi implicat un număr foarte mare de salvatori montani şi riscuri suplimentare din cauza întunericului”, au explicat reprezentanții Salvamont Prahova, care au mulțumit echipajului de pe elicopter pentru intervenția promptă.

Salvatorii montani fac apel la responsabilitate

Salvatorii montani îi îndeamnă pe turiști să acorde o atenție sporită pregătirii fizice și echipamentului înainte de a porni pe trasee montane.

Este esențial să se verifice prognoza meteo și să se înceapă drumețiile devreme, pentru a evita situațiile neplăcute. Astfel de măsuri preventive pot contribui la reducerea riscurilor și la asigurarea unei experiențe plăcute pe munte.

Totodată, este recomandat ca turiștii să țină cont de sfaturile autorităților pentur eventualele întâlniri cu urșii pe traseele montane. Acestora li se recomandă și să nu se oprească să hrănească sau să fotografieze animalele din mașina, pe Transfăgărășan.

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