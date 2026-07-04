Care este povestea din spatele insulei Comino

Insula Comino, situată în arhipelagul maltez între insulele Malta și Gozo, reprezintă una dintre cele mai neobișnuite destinații turistice din Europa. Cu o suprafață de doar 3,5 kilometri pătrați, acest petic de pământ stâncos atrage anual sute de mii de vizitatori datorită apelor sale din zona faimoasei Blue Lagoon (Laguna Albastră).

Din punct de vedere administrativ și social, insula funcționează după reguli stricte de protecție a mediului, fiind caracterizată prin absența totală a autovehiculelor civile și printr-o populație permanentă redusă la o singură familie.

Această izolare geografică și legislativă oferă o experiență unică pentru călătorii europeni, inclusiv pentru cei care sosesc din România. Dincolo de peisajul mediteranean spectaculos, Comino ridică o serie de întrebări logistice și administrative pentru turiștii obișnuiți cu infrastructura marilor stațiuni.

Mașinile sunt interzise în insula Comino

Comino este un loc unic, unde mașinile civile sunt complet interzise. Această decizie nu este întâmplătoare, ci derivă din statutul insulei ca rezervație naturală și sanctuar pentru păsări, parte a rețelei ecologice Natura 2000.

Introducerea autovehiculelor ar afecta iremediabil flora locală, inclusiv tufele de chimion sălbatic, planta care a dat numele insulei, și ar perturba rutele de migrație ale păsărilor.

Doar câteva vehicule au voie să încalce regula și să circule pe insulă

Pe insulă sunt permise doar câteva vehicule utilitare, folosite în scopuri esențiale, precum aprovizionarea chioșcurilor din zona Blue Lagoon sau intervențiile de urgență. În rest, turiștii se deplasează exclusiv pe jos sau, ocazional, pot închiria biciclete de la singura unitate de cazare.

Povestea ultimei familii care a mai rămas să locuiască pe insulă

Pe lângă frumusețile naturale, Comino are și o poveste unică: ultima sa familie rezidentă. Salvu Vella și verișoara sa, Evangelista „Veggie” Buttigieg, sunt singurii locuitori permanenți ai insulei. În ciuda declinului demografic din ultimele decenii, familia Vella a refuzat să părăsească insula. Viața lor este una de izolare, mai ales în lunile de iarnă, când turiștii dispar și marea agitată poate bloca accesul pe insulă.

Cei doi se ocupă de agricultură și apicultură, iar mierea produsă aici, recunoscută pentru aroma sa specială de cimbru și chimion, este foarte apreciată.

Chiar și în aceste condiții, autoritățile malteze asigură sprijin minim: un preot și un polițist vizitează insula în fiecare weekend pentru a oferi servicii religioase și de siguranță publică.

Insula din Europa unde mai trăiește o singură familie, iar mașinile sunt interzise: zeci de turiști vin aici pentru berea de 3 euro
Viața pe Insula Comino se desfășoară într-un ritm contrastant. În zori, liniștea este deplină, iar natura domină peisajul. Sursa foto: Shutterstock

Turiștii trebuie să știe că insula este aglomerată ziua și liniștită noaptea

Viața pe Insula Comino se desfășoară într-un ritm contrastant. În zori, liniștea este deplină, iar natura domină peisajul.

Însă, începând cu ora 09.00, primele ambarcațiuni cu turiști ajung în zona faimoasei Laguna Albastră. Până la prânz, insula devine un furnicar.

Sute de nave, de la iahturi private la feriboturi, ancorează în golf, iar plajele se aglomerează rapid. Pentru a proteja acest ecosistem unic, autoritățile au impus o limită de 4.000 de vizitatori simultan. Spre seară, insula își recapătă liniștea, oferindu-le turiștilor rămași o experiență de neuitat sub cerul înstelat.

Care sunt cele mai recomandate activități de pe insula „pustie” din Europa

În ciuda dimensiunilor reduse, Comino oferă o gamă variată de activități. Înotul, snorkelingul și scufundările sunt preferate de cei care ajung în Laguna Albastră, unde apele cristaline oferă o vizibilitate excelentă.

Cei care doresc să evite aglomerația pot explora potecile insulei, care duc către golfuri mai puțin frecventate, cum ar fi Santa Marija sau San Niklaw. Pentru pasionații de istorie, Turnul Sfânta Maria, construit în 1618 de Cavalerii Ioaniți, este o destinație de neratat, potrivit portalului Maltaundercover și bloggului de călătorii Solarpoweredblonde.com.

Acesta oferă o priveliște spectaculoasă asupra arhipelagului maltez și este deschis vizitatorilor ca muzeu. De asemenea, plimbările pe potecile insulei oferă ocazia perfectă pentru a fotografia stâncile impresionante sau peșterile marine naturale.

Insula din Europa unde mai trăiește o singură familie, iar mașinile sunt interzise: zeci de turiști vin aici pentru berea de 3 euro
În ciuda dimensiunilor reduse, Comino oferă o gamă variată de activități. Sursa foto: Shutterstock

Berea la trei euro și prețurile mici sunt una dintre principalele atracții de pe insulă

O excursie pe Insula Comino este accesibilă pentru majoritatea turiștilor. Prețul unui bilet de feribot dus-întors din Malta pornește de la 13 euro. În zona Blue Lagoon, închirierea unui șezlong și a unei umbrele costă între 15 și 25 de euro pe zi, în funcție de sezon și de proximitatea față de apă.

Pentru mâncare, chioșcurile de tip fast-food oferă opțiuni precum burgeri sau hot-dog la prețuri între 5 și 7 euro.

Băuturile răcoritoare costă între 2 și 3 euro, iar berea locală malteză, foarte apreciată de turiști, este disponibilă pentru doar 3 euro, relatează portalul de știri Express.com. Vizitatorii cu buget redus pot aduce alimente și băuturi de pe insula principală Malta, fără nicio restricție.

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