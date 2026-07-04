Germania: regele sparanghelului oferă și 4.000 de euro

Deși veniturile brute par extrem de atractive, câștigul net cu care un român se întoarce acasă depinde masiv de taxele reținute, de costul cazării și de sistemul de plată (la oră sau la normă).

Germania rămâne destinația favorită pentru cei care caută câștiguri rapide, deși munca pe plantațiile de sparanghel alb și verde este recunoscută ca fiind una dintre cele mai epuizante fizic. De la 1 ianuarie 2026, salariul minim în Germania a crescut la 13,90 euro pe oră.

Pentru un program normal de lucru, un culegător necalificat obține un salariu de bază de aproximativ 2.410 euro brut pe lună. După scăderea contribuțiilor și a impozitelor (pentru clasa de impozitare I), câștigul net de pornire se situează în jurul a 1.680 – 1.700 de euro pe lună.

Totuși, în plin sezon, românii lucrează frecvent ore suplimentare, ajungând la peste 200 de ore lunar. În aceste condiții, veniturile nete cresc la 1.900 – 2.100 de euro.

Nu mai sunt interesați de munca grea

Fermierii care au probleme mari în a găsi oameni oferă bonusuri de performanță pentru cei rapizi, astfel că culegătorii de top pot ajunge în mână chiar și la 3.000 – 4.000 de euro pe lună pentru perioadele de vârf. Din aceste sume se scade însă, de cele mai multe ori, o taxă pentru cazarea oferită de fermă în containere sau barăci.

Cu toate acestea, fermierii germani sunt disperați că nu mai găsesc muncitori români și polonezi pentru cules de sparanghel. Deși ofertele de muncă pentru sezonul de sparanghel din acest an au atins cote amețitoare – cu venituri ce pot depăși 20.000 de zloți (aproximativ 4.600 de euro) pe lună, câmpurile rămân pustii. Românii și polonezii, oamenii de bază timp de decenii în agricultură, nu mai sunt interesați de munca grea, relatează Fakt.

50 de euro în mână pe zi, plus cazare și mâncare pentru culegătorii de afine

Și proprietarii plantațiilor de afine din Serbia spun că au ajuns să ofere până la 50 de euro pe zi, cazare și mâncare pentru culegători, dar tot nu găsesc destui oameni. Sezonul este scurt, fructele trebuie culese repede, iar lipsa muncitorilor a împins prețul afinelor până la 11 – 17 euro pe kilogram, potrivit Blic, parte a grupului Ringier.

Culesul afinelor este în plin sezon în Serbia, însă fermierii se confruntă anul acesta cu o problemă tot mai greu de rezolvat: lipsa lucrătorilor sezonieri. Deși plata zilnică a ajuns la niveluri record, iar unii proprietari de plantații promit și cazare, și mâncare pentru toate zilele de lucru, anunțurile nu atrag suficienți oameni.

Pentru a-i convinge pe oameni să vină la cules, proprietarii plantațiilor au ridicat plata zilnică până la 50 de euro. Pe lângă bani, aceștia oferă și cazare, și mâncare, pentru perioada în care lucrătorii stau pe plantație. Chiar și așa, interesul rămâne scăzut.

Deși majoritatea oferă diurne de până la 51 de euro pe zi, trei mese și cazare, cultivatorii din vestul Serbiei spun că le este din ce în ce mai greu să găsească oameni dispuși să lucreze în plantațiile de zmeură.

11 euro pe oră în Suedia, la roșii de seră

O companie de recrutare caută muncitori pentru cules de roșii într-o seră din Suedia, prezentată ca fiind „cea mai mare și mai modernă seră” din această țară.

Salariul oferit este de 10-11 euro pe oră, iar activitatea se desfășoară exclusiv în interior, la temperaturi cuprinse între 22 și 26 de grade Celsius, potrivit unui anunț pe Jooble, care este o platformă de căutare a locurilor de muncă.

1.400 de euro net, în Italia

În Italia, contrastul dintre regiuni este izbitor. În timp ce în nordul țării, la culesul merelor, contractele colective de muncă sunt respectate la virgulă, în sud — în special în regiunile Puglia și Sicilia, faimoase pentru culturile de roșii — situația rămâne complicată.

Tariful mediu oficial pentru un zilier în agricultura italiană variază între 7 și 9 euro brut pe oră, ceea ce aduce un venit lunar net de 1.200 – 1.400 de euro. Cu toate acestea, în zonele unde persistă intermedierea ilegală a muncii, sumele reale încasate de români pot scădea dramatic.

În Olanda, câștigul urcă la 2.200 de euro lunar

În schimb, în Țările de Jos (Olanda), unde salariul minim legal este printre cele mai mari din Uniunea Europeană (2.295 de euro pe lună în 2026), românii care lucrează în serele de roșii sau la recoltarea legumelor pe câmp (brocoli, conopidă) obțin venituri sigure. Plata netă oferită în mod uzual prin agențiile de recrutare este de 10,50 – 11,50 euro net pe oră.

La un program intens de 45 – 50 de ore pe săptămână, un lucrător sezonier în Olanda strânge între 1.800 și 2.200 de euro net pe lună, având avantajul unor condiții de cazare mult mai moderne decât în sudul Europei.

Spania și culesul de căpșuni: condiții dure, venituri mai modeste

În Peninsula Iberică, în special în regiunea Huelva, recoltarea căpșunilor și a fructelor de pădure reprezintă o altă destinație tradițională pentru forța de muncă din România. Aici, salariul minim pe economie în Spania se situează la 1.381 de euro pe lună în 2026.

În agricultură, plata se face de regulă la zi de muncă (jornal). Pentru un program standard de 6 ore și jumătate pe zi, șase zile pe săptămână, tariful oferit prin contractele oficiale (inclusiv prin rețeaua EURES) este de aproximativ 40 – 42 de euro brut pe zi.

Un culegător de căpșuni încasează în medie între 1.100 și 1.300 de euro net pe lună. Avantajul în Spania este că, în majoritatea cazurilor, marii proprietari de sere oferă cazarea gratuit sau la costuri simbolice (în jur de 1,6 euro pe zi), însă temperaturile extreme din solarii fac munca extrem de greu de suportat pe timpul verii.

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