Cu câteva săptămâni înainte de concert, Chris Caffery, chitaristul formației, a acordat un amplu interviu exclusiv pentru Libertatea, primul acordat vreodată unei publicații din Europa de Est.

Chris Caffery, chitaristul formației Savatage. Foto: pagina personală de Facebook

Savatage cântă în premieră în România

În deschiderea concertului Savatage din 21 iulie de la Arenele Romane va concerta Trooper, una dintre cele mai iubite și apreciate trupe rock românești. Biletele pot fi achiziționate de pe iabilet.ro, iar evenimentul este organizat de Emagic & METALHEAD.

Chris Caffery (58 de ani) cântă cu Savatage din 1987, având o carieră diversă și strălucită care se întinde pe mai multe decenii. Cunoscut în primul rând pentru talentu de chitarist, Caffery a adus contribuții semnificative în diverse formații și proiecte, demonstrându-și versatilitatea și pasiunea pentru muzică.

Călătoria lui Caffery în lumea heavy metalului a început odată cu colaborarea sa cu Savatage, o legendara formație americană de heavy metal. Alăturându-se formației Savatage la sfârșitul anilor 1980, a devenit parte integrantă a formației pe albumul „Gutter Ballet”. A continuat să-și pună talentul în slujba albumelor „The Wake of Magellan” și „Poets and Madmen”. Colaborarea sa cu Savatage a pus bazele reputației sale de chitarist de prim rang.

Pe lângă rolul său în cadrul formației Savatage, Caffery este renumit pentru implicarea sa în Trans-Siberian Orchestra, o formație de rock progresiv ce a câștigat o imensă popularitate datorită spectacolelor sale live elaborate. Caffery a fost un membru cheie al TSO încă de la înființarea acesteia, contribuind semnificativ la operele rock cu tematică de Crăciun ale formației, inclusiv la foarte apreciatul „Christmas Eve and Other Stories”.

Parcursul muzical al lui Chris Caffery se extinde și la diverse alte proiecte, printre care Spirits of Fire, un supergrup format din muzicieni de renume din scena metal. De asemenea, a înființat formația Doctor Butcher, o colaborare cu colegul său din Savatage, Jon Oliva, care a scos în evidență chimia muzicală dintre ei dincolo de limitele formației principale.

Fanii săi apreciază nu doar abilitățile sale tehnice ca și chitarist, ci și profunzimea emoțională pe care o aduce în interpretările sale, creând o legătură profundă cu cei care apreciază complexitatea genurilor heavy metal și rock progresiv.

Savatage, o trupă-simbol

Înființată în 1979, Savatage este considerată o parte integrantă a mișcării heavy metal americane de la începutul până la mijlocul anilor 1980, având o influență cheie asupra numeroase genuri metal.

Povestea formației Savatage a început la sfârșitul anilor 1970, când un chitarist adolescent, admirator al lui Michael Schenker, pe nume Criss Oliva, și fratele său mai mare, un vocalist carismatic și multi-instrumentist pe nume Jon, au înființat împreună o formație. În 1983, după mai multe schimbări de nume și de componență, formația rebotezată Savatage – Jon, Criss, basistul Keith Collins și bateristul Steve Wacholz – și-a înregistrat albumul de debut, „Sirens”.

Trupa Savatage. Foto: CMM GMBH

„Hall of the Mountain King”, albumul din 1987, s-a bucurat de un succes. Piesa-titlu a albumului, cu caracter de imn, avea să devină una dintre cele mai populare melodii ale trupei, iar succesul discului a dus la o invitație de a merge în turneu în arenele americane alături de faimoșii Dio și Megadeth.

Savatage s-a bucurat din nou de succes cu albumul „Edge of Thorns” din 1993, piesa-titlu a acestuia devenind primul hit al trupei la radiourile rock din SUA. Cu toate acestea, la șase luni de la lansarea albumului, a avut loc o tragedie: Criss Oliva a fost ucis de un șofer beat. În toate privințele, moartea sa ar fi trebuit să marcheze sfârșitul definitiv al formației Savatage, dar după ce fratele său și ONeill au terminat de compus împreună o piesă omagială, au decis că cel mai bun mod de a-i onora memoria era să mențină formația Savatage în viață.

În 2014, Savatage a cântat în Germania la Wacken Open Air, cel mai mare festival anual de metal din lume, atrăgând zeci de mii de fani la concert.

În cadrul interviului exclusiv pentru Libertatea, chitaristul Chris Caffery a dovedit, dincolo de marea sa pasiune pentru muzică, și faptul că este un artist complet, profund, deschis și care printre altele are un cult pentru cărți și pentru arta fotografică. Un altfel de interlocutor în cel mai bun sens al cuvântului.

„Mereu am fost fascinat de aspectul chitarelor”

Libertatea: Ai început să cânți la chitară când aveai 11 ani. Ce te-a făcut să te îndrăgostești de chitară și care a fost primul cântec rock pe care l-ai cântat la chitară?

Chris Caffery: Pur și simplu am fost mereu fascinat de aspectul chitarelor. Cred că încă de la vârsta de 5 ani, mergeam la magazine cu mama mea și, uneori, aveau un mic raion cu instrumente muzicale, iar eu mă uitam mereu la chitarele electrice. Apoi, când eram mic, eram fan Beatles, iar vecinii mei de alături știau asta și mi-au cumpărat discul „Wings Over America” al trupei Wings condusă de Paul McCartney. Pe acel disc apăreau chitara cu gât dublu și modelul Les Paul.

Și mi-au plăcut foarte mult. Apoi mi-am dorit să încep să cânt și mi-am luat albumul „Alive!” al trupei Kiss. Așa că am început să cânt. Am luat lecții. Nu-mi amintesc exact care a fost primul cântec pe care am încercat să-l cânt.

Profesorul meu de chitară m-a învățat. Cred că „Smoke on the Water” al trupei Deep Purple a fost prima piesă pe care am învățat-o la o lecție de chitară. Nu am luat lecții foarte mult timp, poate un an sau doi, iar în restul timpului am învățat singur.

Chitara este pur și simplu un instrument frumos. Și există atâtea tipuri, forme și culori diferite. E ca și cum ai avea o cutie uriașă de creioane colorate cu toate culorile posibile, doar că sunt chitare.



– După doar 13 luni, te-ai plictisit de lecțiile de chitară și ai decis să înveți singur să cânți la chitară. Cât de dificilă a fost trecerea de la lecțiile de chitară la învățarea de unul singur?

– Nu a fost chiar atât de dificil, cred, pentru că am un auz muzical destul de bun și tehnica mea naturală era bună. Cred că profesorul meu voia să mă învețe mai mult jazz și chestii de școală, din cărți. Iar eu voiam să trec direct la a putea cânta piese de la Kiss, Rush și Triumph. Așa că m-am dus, am luat discurile și am început să exersez singur. Așa că am reușit să cânt, mai ales ritmurile, pe care le-am prins destul de repede.

Când abia începi să cânți la chitară, există o mare diferență între a cânta solo așa cum se cântă de fapt și a cânta solo așa cum iei chitara în mână și încerci să cânți. Așa că s-ar putea să fi încercat să cânt anumite lucruri când eram mic, iar acum, când revăd ce obișnuiam să cânt, îmi zic: „A, așa era”. Așadar, am acumulat cu siguranță mulți ani de experiență și am avut șansa să cânt alături de niște chitariști cu adevărat uimitori. Și, într-un fel, învăț câte ceva de la fiecare cu care lucrez.

Chris Caffery, chitaristul formației Savatage. Foto: arhiva personală

– Producătorul și compozitorul Paul ONeill a fost cel care te-a invitat la New York, unde Savatage înregistra un CD. Cum a fost prima ta întâlnire cu frații Oliva?

– Când i-am întâlnit prima dată, de fapt am intrat în studio în timp ce înregistrau „Hall of the Mountain King”. Atunci am întâlnit trupa pentru prima dată. Îmi amintesc că l-am văzut pe Jon Oliva cu o bâtă de plastic pentru wiffle ball (o variantă recreativă a baseball-ului), acoperită peste tot cu bandă adezivă. Și lovea bile de bandă adezivă prin studio cu bâta aia. Criss era și el acolo; i-am salutat, am intrat și am ascultat câteva mixaje.

Lucrasem deja cu Paul. Făceam parte din trupa Heaven, pe care el o produsese. Paul a încetat să mai lucreze cu acea trupă și mi-a spus, după ce a apărut „Hall of the Mountain King”, că voia să încerc să plec în turneu cu ei, pentru a ajuta ca sunetul live să semene mai mult cu cel de pe album. Așa a început totul.

„Savatage este familia mea”

– Cum ai descrie relația ta cu Savatage?

– Cred că Savatage este mai degrabă familia mea decât o trupă. Când am plecat în turneu cu ei prima dată, nici măcar nu erau siguri dacă vor un alt chitarist. A fost cam ideea lui Paul, dar ne-am înțeles atât de bine încât John mi-a spus: „Ai încredere în mine, o să te aduc în trupa asta”. Ei își doreau asta, iar noi eram foarte, foarte apropiați.

Aveam un frate cu care cântam în trupe încă de când eram copil. Și el era foarte gelos pe faptul că nu numai că aveam succes, dar că nu era alături de el. Așa că a devenit foarte deprimat când eram plecat în turneul Gutter Ballet. Cred că, fiind tânăr și industria muzicală fiind mult diferită pe atunci, am ajuns să părăsesc trupa pe care o iubeam pentru a lucra cu fratele meu într-o trupă care îmi plăcea. Erau două lumi diferite, iar eu și fratele meu ne îndepărtam, într-un fel, din punct de vedere muzical. El voia să facem mai mult blues rock, în stilul Whitesnake, iar eu voiam să fac ceva mai în stilul Savatage și Pantera. Așa că ne-am despărțit, într-un fel.

Apoi, când Jon a părăsit trupa după turneul „Streets”, m-am dus imediat în Florida și am început să stau cu Jon. Și, în cele din urmă, pe măsură ce petreceam timp împreună, am început să compunem muzică.

Savatage și Trans Siberian Orchestra sunt, într-un fel, familia cea mai apropiată pe care o am, mai ales acum că mi-am pierdut ambii părinți și nu mai văd pe nimeni altcineva din familia mea atât de des. Am această legătură frumoasă cu trupa.

– Cât de mult s-a schimbat abordarea ta rock față de începuturile tale cu Savatage?

– Analizez muzica mai în detaliu. Pe măsură ce au trecut anii, am ajuns să compun și să particip la înregistrări, dar abordarea mea față de învățarea pieselor mai vechi s-a schimbat, pentru că le-am analizat mai în detaliu; îmi amintesc că îl priveam Criss cântând aceste piese, iar el mă învăța diverse lucruri, așa că acum iau acea parte foarte în serios.

El nu a cântat niciodată live exact același solo pe care îl avea pe albume, așa că uneori mi-e destul de greu să învăț o piesă exact așa cum e pe album, pentru că am susținut atâtea concerte live alături de el și am în minte amintiri despre cum cânta piese precum „Sirens” și cum interpreta alte pasaje diferit față de cum sunt pe album, cum ar fi, de exemplu, solo-ul de la „The Dungeons Are Calling”.



– În ce piesă ai simțit că te-ai exprimat cel mai bine din punct de vedere personal? – Sunt diferite piese. E amuzant, pentru că am cântat un solo în piesa „Morning Sun” care mi-a plăcut foarte mult, și se întâmplă ca acela să fie solo-ul de chitară principal preferat de Paul ONeill dintre toate cele pe care le-am cântat. Acela a fost solo-ul de chitară preferat al lui dintre toate cele pe care le-am cântat vreodată. S-a întâmplat să fie în „Morning Sun”, așa că, atunci când cânt piesa aceea live, încerc să mă asigur că o cânt așa cum îi plăcea lui Paul să o audă.

Nu mă abat prea mult de la original, pentru că uneori îmi modific propriile solo-uri; așa cum am spus, chitariști precum Ritchie Blackmore și alții ca el, de multe ori cântă live și fac ceva diferit, dar există anumite piese pe care încerc să le cânt exact așa cum știu că Paul ar zâmbi de sus și m-ar asculta cântând.

Chris Caffery, chitaristul formației Savatage. Foto: arhiva personală

„Când îmi scriu propriile versuri, încerc să mă conectez cu oamenii, să scriu lucruri care să-i unească”

– Cât de importante sunt libertatea de exprimare și libertatea rockului pentru cariera ta artistică? Poți să repeți?

– Păi, știi ce e nebunesc în legătură cu asta? Când am crescut ascultând muzică, nu acordam prea multă atenție versurilor. Pentru mine conta doar dacă o piesă de heavy metal mă lovea în stomac, în ceea ce privește piesa în sine. Știi, când formații precum Black Sabbath cu Dio cântau o piesă ca „Mob Rules”, nu am acordat niciodată prea multă atenție versurilor din „Mob Rules” sau altor părți ale piesei. Era ca și cum, în jumătate din cazuri, nici măcar nu puteai înțelege ce spuneau oamenii pe discuri și îți inventai propria versiune. Așa că, atunci când am început să compun propria mea muzică, a existat o evoluție pentru mine între a scrie ceea ce credeam că este heavy metal și ceea ce se afla cu adevărat în interiorul meu.

Paul spunea mereu că oricine poate scrie o piesă despre o mașină sau o fată, dar e nevoie de ceva cu adevărat special ca să scrii versuri care pot schimba viața cuiva. Așa că, de multe ori, când îmi scriu propriile versuri, încerc să mă conectez cu oamenii în felul ăsta, să scriu lucruri care să-i unească. E o lume cu totul diferită în ceea ce privește modul în care ceea ce spui sau faci este tratat pe internet.

Poți avea o opinie despre ceva cu care alții nu sunt de acord și, acum că a devenit atât de evident că asta îi dezbină pe oameni, încerc să evit ceea ce e evident și să scriu versuri în care trebuie să te străduiești să înțelegi ce vreau să spun. Pentru că, atunci când exprimi lucrurile prea direct, cineva ar putea fie să înțeleagă greșit ce spui, fie să-și exprime o opinie care nu-i place, sau să creadă că ție nu-ți place ceva ce lor le place. Așa că încerc să folosesc și ceea ce se numește „dublu sens”.

Scriu cântece, iar versurile pot avea trei semnificații diferite dacă le asculți cu atenție. Există ceea ce auzi, ceea ce crezi că ar putea fi și ceea ce este de fapt. Cred că este important ca artiștii să poată să se exprime.

Chris Caffery, chitaristul formației Savatage. Foto: arhiva personală

„Iubesc ceea ce e tipărit, cărțile, ziarele, fotografiile”

– Pe 21 iulie, Savatage va susține primul concert din istorie la București, în România. Care a fost primul tău gând când ai aflat că vei veni în România și vei cânta acolo?

– Am fost foarte entuziasmat, pentru că mulți dintre prietenii mei au susținut concerte acolo, fie cu formații, fie solo, cum ar fi Tim „Ripper” Owens (fostul solist al trupei Judas Priest) și alții ca el.

Îi vedeam cântând în România și îmi spuneau mereu: „Omule, trebuie să mergi acolo, publicul e incredibil”, iar eu urmăream videoclipurile live ale altor formații. Sunt pasionat de istorie, am citit despre istoria României. Ador arhitectura și am aflat că multe clădiri din București au o arhitectură impresionantă.

Foto: iabilet.ro

În America, nu avem o istorie atât de îndelungată, așa că sunt foarte puține orașe în care poți vedea clădiri vechi care să fie cu adevărat frumoase așa cum sunt în București, Praga sau Atena de exemplu. Sunt foarte entuziasmat că voi cânta în București și de abia aștept să vizitez orașul, mai ales că este foarte posibil să avem o zi liberă. Sunt multe lucruri de văzut în București. E un oraș încântător, cu o istorie bogată și multe clădiri vechi frumoase. De aceea mă bucur că am un iPhone nou-nouț, pentru că are mult spațiu de stocare și voi putea face numeroase fotografii în București.

La un moment dat mi-am cumpărat un aparat foto digital foarte, foarte bun, pentru că voiam să fac poze mai bune noaptea și alte fotografii, iar exact când am făcut asta, camerele de pe telefoanele mobile au fost îmbunătățite și au devenit la fel de bune; iar ca să obții aceleași rezultate cu un aparat foto obișnuit, trebuia să te descurci cu obiectivul, să faci diverse reglaje și tot felul de lucruri, așa că am cumpărat acest aparat foarte scump care acum stă în debara și pe care nu-l folosesc, iar pozele de pe telefonul mobil sunt grozave acum.

Am mii de poze pe carduri de memorie; într-o zi mi-ar plăcea să pot pur și simplu să printez totul, iubesc ce e tipărit, fotografiile, cărțile.

M-am bucurat atât de mult când am văzut că lumea cărților digitale a fost învinsă de cărțile tipărite, pentru că, la început, vedeai cum se închideau librăriile, iar oamenii își cumpărau cărțile online… Iar acum mall-ul de lângă casa mea din New York deschide din nou o librărie uriașă și oamenii s-au întors la cărți. M-am bucurat atât de mult să văd asta și sper doar ca, într-o zi, oamenii să revină puțin la plăcerea de a ține fotografiile printate în mână. Încă mai am niște aparate foto Polaroid acasă.

Încă am o mulțime de cărți în casa mea; am donat o grămadă de cărți bisericilor și organizațiilor caritabile când a murit mama mea, dar încă păstrez o mulțime dintre cele cu caracter educativ și multe dintre cărțile cu adevărat celebre ale unor autori. Îmi e dor și de ziarele tipărite, în America situația s-a înrăutățit față de alte țări. Ziarele locale au devenit din ce în ce mai subțiri ca număr de pagini, pentru că se vindeau din ce în ce mai puțin, așa că aveau mai puțini bani pentru a-și plăti angajații.