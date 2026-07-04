„Un pacient care îți blochează un pat câteva luni poate fi un dezastru”

Dinamica din interiorul sistemului de sănătate și complexitatea actului medical sunt adesea greu de înțeles din exterior, arată medicul. Medicina nu este o știință simplă, iar acest lucru este demonstrat inclusiv de parcursul academic și profesional extrem de lung al specialiștilor, cu șase ani de facultate urmați de o perioadă similară dedicată rezidențiatului și specializărilor.

„Un jurnalist poate fi speriat de „viermi în plagă”. La Dumbrava ajungeau cele mai disperate cazuri, cu escare profunde care, în mod corect, ar fi trebuit pansate în anestezie generală aproape zilnic. Spitalele de urgență, în care ajung acești pacienți, au un volum foarte mare de cazuri. Un pacient care îți blochează un pat câteva luni poate fi un dezastru. Pentru că te sună din UPU că vine o urgență, o arsură, o mână amputată, tineri cu accidente dramatice… și nu ai loc. Pentru că trebuie să ții într-un spital de urgență un pacient cu o patologie foarte complexă, cronică”, arată doctorul Dejeu.

Totodată, acesta se întreabă: „Spuneți-mi unde transferi un astfel de pacient, în România, încât să aibă parte de servicii de chirurgie plastică atât de avansate. În vreun spital teritorial? Nici măcar nu au chirurgi plasticieni. Ajunge într-o clinică paliativă de stat, nepansat și nedebridat suficient de bine, și va colcăi în două zile de germeni. Dacă ești jurnalist, poate discuți cu un medic de bună-credință. Altfel, folosești „viermi”, „groază”, pentru a-ți justifica munca făcută pe jumătate”.

Criteriile de acreditare descurajează, afirmă medicul

În postarea sa, mediul este de acord că Viorel Pașca trebuia să fie în legalitate, cumva. Dar, afirmă Viorel Dejeu, „e posibil să nu o fi făcut tocmai pentru că ar fi trebuit să închidă tot ce era acolo”.

„Statul nu oferă sprijin, dar criteriile de acreditare sunt deconectate de la realitatea imediată. Dacă îți faci o clinică privată, trebuie sa respecți standarde de Manhattan, New York. Dacă e un spital existent, de stat, standardele coboară instantaneu. Dublu standard!”, este de părere medicul.

În cazul azilelor ilegale din Bihor, „statul trebuia să înceapă cu „mea culpa”, spune Viorel Dejeu, care adaugă:

„Să spună sincer: aici suntem. Atât am putut oferi în ultimii ani. O țară, un sistem de sănătate, nu se fac bine instantaneu. Mereu rămân zone în urmă. Un ‘ne pare rău’ din partea statului ar fi fost vindecător. Așadar, nu e de culpabilizat VP — desigur, am toate așteptările ca o anchetă corect făcută să descopere bunătatea și transparența pe care le știu — dar NU aș anula nici statul. Aș critica, în schimb, comunicarea și instrumentalizarea în registru politic”.

În final, medicul are un sfat pentru jurnaliști: „Dacă sunteți specializați pe sănătate, găsiți-vă oameni care să vă explice corect. Iar când relatați, nu folosiți sentințe. Lăsați-le pentru justiție”.

Viorel Pașca, soția, fiii și o angajată au fost plasați sub control judiciar

Ancheta DIICOT în cazul azilelor ilegale din județul Bihor dezvăluie detalii importante despre modul în care procurorii au reușit să probeze activitatea rețelei conduse de Viorel Pașca. Membrii rețelei conduse de Pașca au fost reținuți de DIICOT: soția, trei fii și două nurori, toți fiind prinși de patru agenți sub acoperire. Tribunalul București a decis joi seară plasarea acestora sub control judiciar.

Viorel Pașca s-a întors vineri dimineață la Oradea, după ce Tribunalul București a respins cererea DIICOT de arestare preventivă, hotărând plasarea sa sub control judiciar. Decizia însă vine la pachet cu restricții stricte, inclusiv interdicția de a comunica cu fiii săi, care sunt și ei vizați în dosar.

246.750 lei, 15.000 dolari americani, 7.880 euro, 4.920 dolari canadieni, 4.700 franci elvețieni și 1.150 lire sterline, bani cash, avea în casă Viorel Pașca, găsiți în seif de DIICOT.

Viorel Pașca, patronul azilelor din Bihor, a fost lăsat fără niciun leu de DIICOT. Răvan Doseanu, avocatul acestuia, susține într-o postare pe Facebook că procurorii au pus sub sechestru toate bunurile mobile și imobile, precum și pe conturile bancare care aparțin familiei Pașca și Asociației „Dumbrava – Dumnezeu poartă de grijă”.

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