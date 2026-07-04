Bărbatul și-a dezvăluit pe TikTok planul prin care voia să jefuiască banca

Într-un gest fără precedent, Emmanuel Catrini, originar din Palermo și stabilit în Ancona, a postat un videoclip pe TikTok în care își detalia intențiile. Purtând un costum portocaliu, acesta a declarat că va porni un „război împotriva Statului” și promitea un „spectacol de neimaginat”, după cum relatează portalul de știri Fanpage.it și Ansa.it.

În plus, i-a invitat pe cei care aveau nevoie de bani să vină în fața unei bănci din oraș pentru a primi o parte din pradă.

Totuși, un detaliu neașteptat a dat planul peste cap: Catrini a greșit data în videoclip, anunțând acțiunea pentru o altă zi decât cea în care a avut loc, ceea ce a dus la absența mulțimii așteptate.

Cum a reușit bărbatul să intre și să închidă banca din Italia

Evenimentele au avut loc pe 2 iulie 2026, în jurul orei 13.00, în filiala Intesa Sanpaolo de pe Corso Stamira. Catrini, îmbrăcat în costumul portocaliu din videoclip, a intrat în bancă înarmat cu un cuțit de bucătărie.

Sub amenințarea armei, a forțat personalul să îi predea 6.000 de euro, pe care i-a pus într-o geantă. Pentru a-și asigura scăparea, bărbatul a luat ostatici doi angajați ai băncii și a încercat să fugă pe jos, deoarece nicio mașină nu s-a oprit la semnalele sale disperate.

În timpul scurtei sale evadări, Catrini a intrat într-un magazin de optică din apropiere și a cerut insistent o pereche de ochelari de soare de lux.

Intervenția Carabinierilor a pus capăt crizei, iar bărbatul a fost reținut

La scurt timp, echipajele de Carabinieri și Poliție au intervenit prompt. Catrini a fost imobilizat și încătușat în magazin, iar ostaticii eliberați, fără a suferi răni fizice. Potrivit surselor citate mai sus, angajații băncii, deși șocați, au primit îngrijiri medicale pentru atacuri de panică.

Bărbatul susține că jaful din bancă a fost foar un vis foarte urât

După arestare, Catrini a fost transferat în penitenciarul din Montacuto, unde a declarat anchetatorilor că nu își amintește nimic din cele întâmplate.

„A fost doar un vis urât”, a spus el, susținând că nu știe cum a ajuns în celulă.

Ancheta a scos la iveală că bărbatul se afla deja sub măsura libertății supravegheate din cauza antecedentelor penale și a unor tulburări psihice confirmate anterior. Într-un gest ciudat, înainte de a comite jaful, el și-a donat chitara unui copil dintr-un parc, spunând că nu va mai avea nevoie de ea.

Ce riscă suspectul conform legii italiene

Conform legislației penale din Italia, jaful agravat, reglementat de articolul 628 din Codul Penal, este pedepsit cu închisoare între 6 și 20 de ani, mai ales dacă este comis cu arme sau în condiții agravante. În plus, sechestrul de persoane, prevăzut de articolul 605, atrage o pedeapsă între 6 luni și 8 ani de detenție.

Având în vedere antecedentele și recidiva, Catrini riscă o condamnare severă, iar apărarea sa va încerca, cel mai probabil, să obțină internarea sa într-o instituție de sănătate mintală. Rămâne de văzut cum va evolua cazul în justiție.

Din păcate, acesta nu este primul jaf din Italia. În urmă cu doar câteva săptămâni, un bărbat a săpat un tunel ca să jefuiască o bancă din Roma, dar când a intrat a descoperit că sucursala era deja închisă și goală.