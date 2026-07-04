Mulțimea furioasî a cerut răbunare împotriva SUA și a Israelului

Până la ora 5.30 dimineața, străzile din jurul moscheii erau deja pline de iranieni care au călătorit ore întregi pentru a onora memoria liderului lor. Mulți dintre ei purtau steaguri sau postere cu imaginea lui Khamenei, exprimându-și durerea și dorința de răzbunare prin scandări precum „Moarte Americii” și „Moarte Israelului”, relatează The Guardian.

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a fost ucis împreună cu mai mulți membri ai familiei safe, inclusiv nepoata sa de doar 14 luni, într-un atac aerian israelian. Sicriul său, expus pe o scenă în aer liber, a fost însoțit de celelalte sicrie ale membrilor familiei sale decedați în atac. O pancartă lângă sicrie purta inscripția: „Spune: Eu vă sfătuiesc doar cu un singur lucru: să vă ridicați pentru Allah, fie singuri, fie în perechi.”

Funeraliile lui Ali Khamenei au început la TeheranIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Până la 30 de milioane de oameni ar putea participa la ceremonii în decursul celor șase zile

Organizatorii funeraliilor estimează că până la 30 de milioane de oameni ar putea participa la ceremonii în decursul celor șase zile, care vor include procesiuni prin cinci orașe mari din Iran. La cererea oficialilor irakieni, trupul neînsuflețit al lui Khamenei va fi purtat și prin orașele sfinte șiite Karbala și Najaf.

În moschee, unde bărbații și femeile au fost separați pe sectoare diferite, atmosfera a fost încărcată de emoție. În timp ce imnurile religioase și naționale răsunau, mulți bărbați stăteau pe jos, bătându-se pe piept sau plângând necontrolat. Între timp, jurnaliștii prezenți au documentat momentele pe rețelele sociale, surprinzând amploarea mulțimii adunate.

Pentru a evita aglomerația, autoritățile au cerut participanților să nu rămână prea mult în moschee. Cu toate acestea, până la ora prânzului, când temperaturile au urcat la 36°C, mulțimea s-a mai rărit. Pe străzile din jur, bannerele și steagurile Hezbollah fluturau printre oameni, iar standurile de mâncare ofereau gratuit supe, kebab, fructe și apă rece pentru a-i răcori pe cei prezenți.

Mulți iranieni nu participă și se bucură de moartea ayatolahului Khamenei

„M-am simțit de parcă am fost lovită în cap când liderul nostru a fost ucis. El a fost singurul nostru adevărat ghid”, a spus Fatima Khavari, o femeie îmbrăcată în chador. Un alt participant, profesor universitar, a întrebat: „Cum v-ați simți dacă noi am veni să vă furăm resursele și să vă bombardăm liderii?”

În timp ce mulți iranieni participă la ceremonii, nu toată populația împărtășește acest sentiment. Un bărbat întors recent din SUA a declarat pentru The Guardian că nu intenționează să participe: „Nu e genul meu. Trump ar fi trebuit să termine ce a început. Dar el este imprevizibil. A crezut că Iranul este Venezuela, dar acest guvern are rădăcini adânci.”

În timp ce ceremonia continuă să atragă atenția globală, se vehiculează informații că Franța și Marea Britanie ar putea trimite nave de război pentru a curăța minele din Strâmtoarea Ormuz. Khamenei, a cărui conducere conservatoare a divizat națiunea, și-a dedicat viața pentru a menține independența Iranului față de SUA – o luptă ce pare departe de a se încheia.

Vladimir Putin a trimis în Iran un fost președinte al Rusiei

Dmitri Medvedev, la funeraliile lui Ali Khamenei, unde este prezent și președintele iranian Massoud Pezeshkian Foto: Profimedia
Dmitri Medvedev, la funeraliile lui Ali Khamenei, unde este prezent și președintele iranian Massoud Pezeshkian Foto: Profimedia

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, descris drept „emisar“ al liderului de la Kremlin Vladimir Putin, și-a adus vineri omagiile în fața sicriului cu trupul neînsuflețit al lui Ali Khamenei, ucis într-un atac aerian israeliano-american, relatează BFMTV și AFP.

Fostul președinte rus, al cărui regim menține legături strânse cu Republica Islamică Iran, a fost văzut vineri la Teheran, cu ocazia funeraliilor lui Ali Khamenei, conform unor imagini difuzate la televiziunea de stat.

Delegați din 100 de țări sunt prezenți la înmormântarea lui Ali Khamenei

Prim-ministrul pakistanez Shebaz Sharif, un mediator între Teheran și Washington, așa-zisul ministru de Externe al talibanilor afgani, precum și delegații ale mișcării șiite libaneze Hezbollah și mișcării islamiste palestiniene Hamas participă de asemenea la funeraliile fostului lider suprem iranian.

Ahmad Vahidi, șeful Gărzilor Revoluționare ale Republicii Islamice Iran, s-a afișat la rândul lui pentru prima dată în public după declanșarea operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”, pe 28 februarie.

Discret de la începutul războiului, probabil pentru a evita să fie asasinat, la fel ca predecesorul său, Ahmad Vahidi a pus o mână pe sicriu şi s-a rugat, potrivit unei fotografii difuzate de agenţia de presă Fars.

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