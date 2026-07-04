Întreaga națiune se oprește la prânz

De la muncitorii de pe șantiere și funcționarii din marile corporații din Shanghai, până la elevii din școlile primare, întreaga națiune se oprește în fiecare zi, timp de câteva zeci de minute, pentru a se odihni.

Potrivit unui sondaj realizat de Societatea Chineză pentru Cercetarea Somnului și publicat în martie, 72% dintre chinezi preferă un somn de după-amiază care durează cel puțin 30 de minute, relatează South China Morning Post.

Această practică, adânc înrădăcinată în stilul de viață asiatic, poartă numele de „wujiao” (somnul de prânz) și este protejată inclusiv de constituția țării, care stipulează dreptul muncitorilor la odihnă. În marile birouri tehnologice, lumina se stinge automat la ora prânzului, iar angajații își scot pernele speciale pentru birou sau folosesc canapele extensibile pentru a adormi fără nicio reținere.

Tradiția are o vechime de mii de ani, avându-și originile în Medicina Tradițională Chineză și în filosofia taoistă. Conform principiilor orientale, energia vitală a corpului (Qi) este guvernată de alternanța dintre forțele Yin (energia pasivă, rece) și Yang (energia activă, caldă).

Prânzul, respectiv intervalul cuprins între orele 11:00 și 13:00, reprezintă momentul de tranziție maximă, când energia Yang atinge apogeul și începe să scadă în favoarea energiei Yin.

Medicii chinezi consideră că o scurtă perioadă de liniște sau somn în acest punct de cotitură ajută organismul să facă tranziția fără efort, protejând inima și sistemul nervos.

Un refuz de a încetini ritmul în acest interval este văzut ca o agresiune asupra corpului, capabilă să provoace dezechilibre pe termen lung și o epuizare prematură a resurselor vitale.

Obiceiul „wujiao”: beneficii uriașe pentru inimă

Dacă în trecut acest obicei era privit cu scepticism de către occidentali, studiile medicale contemporane au început să confirme intuiția milenară a chinezilor.

Cercetătorii din întreaga lume au demonstrat că un somn de prânz de maximum 20-30 de minute aduce beneficii uriașe pentru sănătatea cardiovasculară, reducând semnificativ tensiunea arterială și riscul de infarct.

Pe lângă avantajele medicale clare, impactul asupra creierului este imediat. Repriza scurtă de odihnă reîmprospătează funcțiile cognitive, îmbunătățește memoria pe termen scurt și sporește atenția cu peste 30%. Pentru companiile chineze, acceptarea acestui obicei este o decizie pur economică.

Managementul știe că un angajat care a dormit la prânz va fi mult mai eficient, mai creativ și mai puțin predispus la greșeli în a doua parte a zilei, transformând o veche tradiție filozofică într-un motor al productivității moderne.

De la munca câmpului la corporațiile moderne

Această tradiție a somnului de după-amiază nu a fost niciodată un simplu moft rezervat elitelor sau nobililor din vechile dinastii. Rădăcinile ei adânci se regăsesc în pragmatismul societății agrare tradiționale a Chinei.

Cu secole în urmă, țăranii au înțeles că munca sub soarele arzător din cea mai fierbinte perioadă a zilei era complet contraproductivă, secătuia forțele și punea în pericol recolta. Astfel, pauza lungă de la amiază devenise o regulă nescrisă de supraviețuire economică.

Această mentalitate s-a păstrat atât de puternic încât, în unele provincii chineze, companiile își opresc complet activitatea la mijlocul zile pentru a le permite tuturor angajaților să beneficieze de momente de repaus total.

Supraviețuirea în era „996”

În prezent, marile companii din China sunt faimoase pentru impunerea culturii de muncă „996” – un ritm infernal care presupune ca salariații să muncească de la ora 9:00 dimineața până la ora 9:00 seara, șase zile pe săptămână.

Pentru a face față epuizării fizice și psihice, tinerii corporatiștiau transformat spațiul de birouri într-un dormitor improvizat. În timpul prețioasei pauze de prânz, sub birourile de tip open-space apar sute de paturi pliabile, saltele gonflabile și perne ergonomice.

Provincia Shanxi, din centrul Chinei, este cunoscută drept provincia somnului de după-amiază. Afacerile, de la restaurante la stații de curierat, își întrerup activitatea timp de câteva ore după-amiaza pentru a se asigura că angajații își pot face siesta. Localnicii sunt, de asemenea, renumiți pentru capacitatea lor de a adormi oricând și oriunde.

Cu toate acestea, medicina tradițională chineză consideră că somnul scurt, de aproximativ 30 de minute, este mai benefic decât unul mai lung.

Cum afectează sănătatea dormitul pe birou

Deși repriza de odihnă de la mijlocul zilei aduce beneficii incontestabile pentru minte și corp, eficiența ei depinde în mod direct de respectarea unor reguli medicale stricte.

O primă recomandare majoră a experților vizează momentul ales pentru odihnă. Medicii recomandă cu fermitate să se evite instalarea somnului imediat după ce am terminat de mâncat. Procesul de digestie necesită un aflux masiv de sânge către sistemul gastrointestinal, iar trecerea bruscă în starea de somn poate încetini acest mecanism, provocând disconfort gastric, reflux acid și o senzație intensă de moleșeală la trezire.

Totodată, poziția joacă un rol crucial pentru starea de bine pe termen lung. Mulți angajați din birouri tind să ațipească preț de câteva minute sprijinindu-și fruntea direct pe brațe, pe suprafața de lucru. Această postură este însă extrem de nocivă, conform unui semnal de alarmă tras de medicii de la Spitalul Universității de Medicină Tradițională Chineză din Chengdu.

S-a demonstrat că dormitul cu capul pe birou exercită o presiune uriașă și complet nefirească asupra aparatului locomotor. Această poziție influențează într-un mod profund negativ zonele cervicală și lombară ale coloanei vertebrale, favorizând apariția durerilor cronice și a deformărilor structurale.

De asemenea, specialiștii recomandă ridicarea lentă după somn și efectuarea unor activități fizice ușoare pentru a ajuta organismul să revină la starea sa fiziologică normală.

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