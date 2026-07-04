2018, ultima apariție pe scenă

Născută în anul 1924, vedeta deține în prezent titlul de cea mai longevivă actriță de la Hollywood care a câștigat un premiu Oscar și care este onorată cu două stele pe faimosul bulevard Hollywood Walk of Fame, relatează Film Starts.

Deși s-a retras din lumina reflectoarelor în urmă cu câțiva ani, fanii își amintesc cu emoție de ultima ei apariție publică majoră. În anul 2018, la vârsta de 94 de ani, ea a urcat pe scena galei Premiilor Oscar pentru a prezenta categoria „Cele mai bune costume”, fiind ovaționată minute în șir în picioare de întreaga elită de la Hollywood.

Un debut de geniu: Oscar din primul rol

Cariera Evei Marie Saint seamănă cu un scenariu de film. Spre deosebire de mulți alți actori care muncesc decenii întregi pentru a fi recunoscuți de Academie, ea a dat lovitura chiar de la primul său rol pe marele ecran. În anul 1954, a primit rolul principal feminin în drama socială „Pe chei” (On the Waterfront), unde a jucat alături de legendarul Marlon Brando.

Prestația ei excepțională a fascinat criticii și i-a adus instantaneu premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, propulsând-o direct în prima ligă a cinematografiei americane.

Muza preferată a celebrului regizor Alfred Hitchcock

Ulterior, actrița a devenit una dintre muzele preferate ale celebrului regizor Alfred Hitchcock. Ea a oferit un alt rol de referință în capodopera cinematografică „La nord, prin nord-vest” (North by Northwest, 1959), unde a jucat alături de Cary Grant, interpretând rolul unei femei fatale și misterioase, o partitură care a intrat definitiv în istoria filmului.

Pe parcursul unei cariere care s-a întins pe mai bine de șapte decenii, Eva Marie Saint a demonstrat o versatilitate extraordinară. Publicul a putut-o admira atât în producții epice de televiziune, cât și în blockbustere moderne, un exemplu fiind filmul „Superman Returns” din 2006, unde a interpretat-o pe Martha Kent, mama adoptivă a supereroului.

Actrița americană Eva Marie Saint a împlinit 102 ani.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Ultima sa apariție în film a fost în 2014, alături de Colin Farrell, în drama fantastică „ Winter’s Tale”, iar în 2018 a fost convinsă să participe pentru ultima oară la ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Acolo, ea a remarcat cu o sclipire în ochi că, deși este poate mai în vârstă decât statuia însăși, pasiunea ei pentru cinema nu îmbătrânește niciodată.

La 102 ani, Eva Marie Saint rămâne ultimul mare bastion al Epocii de Aur a Hollywood-ului, un simbol al eleganței, talentului și longevității absolute.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
Viva.ro
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Interzis minorilor! Dua Lipa a îmbrăcat tricoul lui Napoli, apoi s-a fotografiat complet goală în cadă: „Raiul pe Pământ”
GSP.RO
Interzis minorilor! Dua Lipa a îmbrăcat tricoul lui Napoli, apoi s-a fotografiat complet goală în cadă: „Raiul pe Pământ”
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
GSP.RO
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
Parteneri
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
Politică 04 iul.
România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Exclusiv Interviu
Politică 03 iul.
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Parteneri
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Adevarul.ro
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Două transferuri de senzație la FCSB: „Luni îi vom prezenta!”
Fanatik.ro
Două transferuri de senzație la FCSB: „Luni îi vom prezenta!”
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

A împlinit 102 ani, are un Oscar și două stele pe Hollywood Walk of Fame. Este cea mai vârstnică legendă a cinematografiei
Stiri Mondene 04 iul.
A împlinit 102 ani, are un Oscar și două stele pe Hollywood Walk of Fame. Este cea mai vârstnică legendă a cinematografiei
De ce refuză Elena Gheorghe operațiile estetice la aproape 41 de ani. „Spun asta fără să judec...”
Stiri Mondene 04 iul.
De ce refuză Elena Gheorghe operațiile estetice la aproape 41 de ani. „Spun asta fără să judec…”
Parteneri
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
TVMania.ro
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Scumpirile la pompă îi împing pe români spre mașinile electrice. Înmatriculările au crescut de patru ori
ObservatorNews.ro
Scumpirile la pompă îi împing pe români spre mașinile electrice. Înmatriculările au crescut de patru ori
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
Greșelile care îți GOLESC portofelul la supermarket. Cum să cheltuiești MAI PUȚIN la cumpărături
Mediafax.ro
Greșelile care îți GOLESC portofelul la supermarket. Cum să cheltuiești MAI PUȚIN la cumpărături
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Rică Răducanu trece prin clipe grele. A fost internat de urgență
Redactia.ro
Rică Răducanu trece prin clipe grele. A fost internat de urgență
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile
KanalD.ro
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile

Politic

România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
Politică 04 iul.
România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Exclusiv Interviu
Politică 03 iul.
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Parteneri
Giganții străini domină IT-ul ieșean, dar firmele românești le dau lecții de eficiență. Cum arată Top 10 companii din domeniu în 2025
ZiaruldeIasi.ro
Giganții străini domină IT-ul ieșean, dar firmele românești le dau lecții de eficiență. Cum arată Top 10 companii din domeniu în 2025
O nouă veste bună pentru fani după modificările aduse Legii 4, care au dat liber la bere pe stadioane. Ce avantaj uriaș vor avea la meciurile din România
Fanatik.ro
O nouă veste bună pentru fani după modificările aduse Legii 4, care au dat liber la bere pe stadioane. Ce avantaj uriaș vor avea la meciurile din România
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar