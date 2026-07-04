2018, ultima apariție pe scenă

Născută în anul 1924, vedeta deține în prezent titlul de cea mai longevivă actriță de la Hollywood care a câștigat un premiu Oscar și care este onorată cu două stele pe faimosul bulevard Hollywood Walk of Fame, relatează Film Starts.

Deși s-a retras din lumina reflectoarelor în urmă cu câțiva ani, fanii își amintesc cu emoție de ultima ei apariție publică majoră. În anul 2018, la vârsta de 94 de ani, ea a urcat pe scena galei Premiilor Oscar pentru a prezenta categoria „Cele mai bune costume”, fiind ovaționată minute în șir în picioare de întreaga elită de la Hollywood.

Un debut de geniu: Oscar din primul rol

Cariera Evei Marie Saint seamănă cu un scenariu de film. Spre deosebire de mulți alți actori care muncesc decenii întregi pentru a fi recunoscuți de Academie, ea a dat lovitura chiar de la primul său rol pe marele ecran. În anul 1954, a primit rolul principal feminin în drama socială „Pe chei” (On the Waterfront), unde a jucat alături de legendarul Marlon Brando.

Prestația ei excepțională a fascinat criticii și i-a adus instantaneu premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, propulsând-o direct în prima ligă a cinematografiei americane.

Muza preferată a celebrului regizor Alfred Hitchcock

Ulterior, actrița a devenit una dintre muzele preferate ale celebrului regizor Alfred Hitchcock. Ea a oferit un alt rol de referință în capodopera cinematografică „La nord, prin nord-vest” (North by Northwest, 1959), unde a jucat alături de Cary Grant, interpretând rolul unei femei fatale și misterioase, o partitură care a intrat definitiv în istoria filmului.

Pe parcursul unei cariere care s-a întins pe mai bine de șapte decenii, Eva Marie Saint a demonstrat o versatilitate extraordinară. Publicul a putut-o admira atât în producții epice de televiziune, cât și în blockbustere moderne, un exemplu fiind filmul „Superman Returns” din 2006, unde a interpretat-o pe Martha Kent, mama adoptivă a supereroului.

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Ultima sa apariție în film a fost în 2014, alături de Colin Farrell, în drama fantastică „ Winter’s Tale”, iar în 2018 a fost convinsă să participe pentru ultima oară la ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Acolo, ea a remarcat cu o sclipire în ochi că, deși este poate mai în vârstă decât statuia însăși, pasiunea ei pentru cinema nu îmbătrânește niciodată.

La 102 ani, Eva Marie Saint rămâne ultimul mare bastion al Epocii de Aur a Hollywood-ului, un simbol al eleganței, talentului și longevității absolute.