„Ne înțelegem foarte bine. (Netanyahu) știe cine este șeful”, a declarat Donald Trump în cadrul unei scurte conversații telefonice cu publicația americană Axios.

Trump l-a certat de mai multe ori pe Netanyahu fiindcă punea în pericol acordul cu Iranul

Statele Unite sunt principalul aliat al Israelului, dar președintele Trump l-a criticat public de mai multe ori pe Netanyahu în ultimele săptămâni, după ce războiul purtat de Israel împotriva Hezbollahului din Liban a pus în pericol negocierile cu Iranul.

„Ești al naibii de nebun. Ai fi fost deja la închisoare dacă nu eram eu. Toată lumea te urăște. Toată lumea urăște Israelul din cauza ta”, ar fi izbucnit Trump într-o conversație cu liderul israelian la începutul lunii iulie, potrivit The Times of Israel.

Donald Trump va merge în Turcia pentru summitul NATO

Un oficial israelian intervievat de Axios a subliniat totuși că această vizită s-ar putea să nu aibă loc chiar săptămâna viitoare, deoarece Donald Trump se va deplasa în Turcia pentru summitul NATO din 7 și 8 iulie. „Ar putea avea loc săptămâna următoare”, a precizat acesta, potrivit AFP.

Vineri, biroul lui Benjamin Netanyahu anunțase deja că cei doi lideri se vor întâlni „în curând” în Statele Unite.

„Prim-ministrul a subliniat în cadrul conversației lor că Statele Unite sunt garanții ai libertății în lume și că Israelul apreciază foarte mult legăturile strânse dintre cele două națiuni”, a precizat biroul lui Netanyahu într-un comunicat.